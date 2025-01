RICARDO COSTA MARCA GOLO NA PRÓPRIA BALIZA

Luzia Moniz, com declarações contundentes, expôs o que muitos temiam admitir sobre as eleições de 2022 em Angola. As suas palavras não deixaram dúvidas: as irregularidades, pressões e negociatas internacionais foram reais, e a UNITA foi parte activa deste processo. As suas revelações causaram um terremoto político, desmascarando acordos que transformaram a oposição numa extensão do sistema que deveria combater.