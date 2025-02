ANGOLA CHORA EM SILÊNCIO A MORTE DE SAVIMBI

Adriano Sapinala afirmou, com razão, que João Lourenço excluiu Jonas Savimbi e Holden Roberto para as comemorações dos 50 anos da independência de Angola. No entanto, pelos meus modestos conhecimentos, diria que João Lourenço não os excluiu—ele próprio se auto-excluiu, por não estar à altura dessas duas figuras históricas da política angolana.