UM LÍDER PARTIDÁRIO NÃO É DEUS

Os bons militantes da UNITA não devem permitir que o radicalismo, o extremismo, a unanimidade e o pensamento robótico sejam a nova marca da UNITA. Para os fanáticos, criticar Adalberto da Costa Júnior é um ataque à santidade política angolana.

Por Malundo Paca

Os fanáticos da UNITA dizem, por outras palavras, o seguinte: “Proferir insultos pessoais contra o presidente João Lourenço é um exercício de democracia, mas criticar Adalberto da Costa Júnior é uma ofensa à nossa fé política!” Os fanáticos de Adalberto da Costa Júnior ainda não chegaram ao poder mas o poder já lhes subiu à cabeça. Angola é de todos e nenhum angolano está acima do país por mais popular que seja.

Defendo um debate público para discutirmos de forma aberta e sem complexos o radicalismo, o extremismo e o hooliganismo político de alguns militantes fanáticos da UNITA. Gostaria, por outro lado, de alertar todos os actores políticos angolanos que um pequeno problema hoje pode transformar-se num grande problema amanhã. O pequeno problema hoje pode ganhar ramificações e contornos inesperados de difícil contenção. Os políticos devem ser preventivos e proactivos e não reactivos.

A qualidade de um líder partidário está intrinsecamente ligada ao comportamento de seus militantes. Os líderes não apenas guiam, mas também moldam as acções, inacções, decisões, indecisões e atitudes daqueles que os seguem. Um líder verdadeiramente eficaz não só inspira, mas também assegura que os seus valores e princípios sejam vividos e reflectidos em cada militante, mas Adalberto da Costa Júnior prefere atirar a pedra e esconder a mão no bolso.

A responsabilidade da liderança partidária na conduta dos militantes

Em muitos países, a resposta de um partido político a atitudes radicais ou extremistas de seus membros é clara e imediata: condenação e demarcação desses comportamentos. Em Angola, no entanto, observa-se um comportamento preocupante entre os militantes da UNITA, que frequentemente ameaçam, ofendem e demonstram comportamentos inaceitáveis sem a devida reprimenda de seu líder, Adalberto da Costa Júnior. Esta situação ilustra como a qualidade dos militantes de um partido pode ser directamente influenciada pela conduta de seu líder.

A responsabilidade do líder partidário não se limita apenas a traçar estratégias políticas ou a proferir discursos. Bom líder é aquele que aposta na formação, inclusão, orientação e, quando necessário, a correcção de seus militantes. Líderes eficazes estabelecem códigos de conduta claros, promovem a educação política e incentivam a participação activa de seus militantes em processos decisórios de maneira ética e democrática.

E se você criticar Adalberto da Costa Júnior, prepare-se para enfrentar a histeria do fanático: Para os fanáticos da UNITA, a crítica ao seu líder é quase como um pecado capital. “Dizer algo negativo sobre Adalberto da Costa Júnior é tão ofensivo quanto desafiar a própria Constituição!” Eles adoptam uma abordagem que faz com que a liberdade de expressão pareça um conceito extremamente selectivo, aplicável somente quando elogios estão em jogo. No fundo, o fanático político é a personificação de um inculto que ofende as mães de outras pessoas mas não aceita ofensas; grita pela liberdade de expressão, mas só a aceita se for em seu favor.

Em Angola, todo o analfabeto político fala de política. O curioso é observar os ditos cientistas políticos serem tão incultos quanto os militantes fanáticos de base. Participar num debate com um fanático político é uma perda de tempo. Para os fanáticos, o conceito de democracia é algo que se resume em: “Você tem liberdade de expressão, desde que expresse apenas elogios ao Adalberto da Costa Júnior”.

No seio dos angolanos está a nascer uma nova categoria de pessoas. São fanáticos militantes da UNITA que estão a promover o hooliganismo político em Angola. Eles dizem ter autorização para proferir insultos pessoais contra o presidente João Lourenço mas todos angolanos estão proibidos de criticar o Adalberto da Costa Júnior. O fanático político pensa que se uma única pessoa em Angola criticar Adalberto da Costa Júnior ele perderá as eleições em 2027. O fanático político é uma perda de tempo e espaço, ele ofende os outros mas não aceita uma crítica e depois fala em democracia.

O comportamento e a linguagem violenta que tem sido usada por vários membros, simpatizantes, militantes e activistas da UNITA é o reflexo da actual liderança daquele partido. A liderança partidária é frequentemente analisada sob a óptica das decisões, acções e inacções do próprio líder. No entanto, um aspecto crucial e muitas vezes negligenciado é como o comportamento dos militantes reflecte a eficácia e a qualidade dessa liderança. Em resumo, a qualidade de um líder partidário pode ser medida pela conduta e pelo comprometimento de seus “fanáticos” militantes.