O FALSO “DIA DA VITÓRIA” E A ESCOLHA DESEJÁVEL DA COREIA DO NORTE

A Coreia do Norte celebra a assinatura do Acordo de Armistício Coreano a 27 de julho, batizando-o de “Dia da Vitória”. ‘Dia da Vitória’ é uma abreviatura de ‘Dia Memorial da Vitória na Guerra de Libertação da Pátria’. Afirmam que venceram a Guerra da Coreia que eclodiu em junho de 1950.

Por Seong-ho Jhe (*)

Os livros de história norte-coreanos explicam-no aproximadamente desta forma: “A Coreia do Sul foi incitada pelas manobras de guerra imperialistas dos EUA e lançou primeiro um ataque surpresa contra a Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte O Exército Popular repeliu-o e empurrou-o para sul.

A inesperada invasão da Península Coreana pelo Império dos EUA (o envio de tropas norte-americanas para a Península Coreana e a Operação de Desembarque de Incheon a 15 de Setembro) colocou o país numa crise nacional. No entanto, sob a liderança do líder Kim Il-sung, evitámos isso com sucesso e ganhámos a guerra em legítima defesa.” Esta explicação não é mais do que uma afirmação unilateral e uma distorção da história. Isto porque é um facto amplamente aceite, revelado pela divulgação de “documentos confidenciais da antiga União Soviética”, que a Guerra da Coreia foi uma “guerra de invasão surpresa do Sul” lançada por Kim Il Sung com o apoio da União Soviética (Estaline) e da China.

Isto é evidente pelo facto de as forças norte-coreanas terem entrado na capital sul-coreana, Seul, apenas três dias após o início da guerra. Na história da guerra mundial, nunca houve um caso em que um país que iniciou uma guerra continuasse a recuar e depois a sua capital caísse ao fim de três dias. Portanto, é claro que a chamada teoria da “invasão sul-coreana da Coreia do Norte” é uma ficção.

As três resoluções sobre a Guerra da Coreia adoptadas pelo Conselho de Segurança da ONU em 1950 também deixaram claro que se tratava de uma invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte e caracterizaram-na como uma “quebra da paz”. A expressão “Guerra de Libertação da Pátria” é também inadequada. Isto é apenas parte das tácticas de confusão terminológica concebidas para enganar o mundo sobre a guerra de invasão lançada pela Coreia do Norte para unificar a Península Coreana em vermelho.

Além disso, a Guerra da Coreia ficou praticamente amarrada com a assinatura do armistício em 1953, sem que nenhum dos lados ganhasse. A guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda não terminou, ainda estão em estado de armistício. A afirmação de “vitória” é um disparate. A Coreia do Norte normalmente propagava através dos seus meios de comunicação social, dizendo: “Sem a grande vitória de 27 de Julho, não poderíamos imaginar o orgulho e a auto-estima de hoje” e “A razão pela qual todas as pessoas hoje apoiam absolutamente as medidas do nosso partido para fortalecer a autodefesa” é porque gravaram claramente nas suas mentes os instintos agressivos e bestiais do Império dos EUA dos anos 50”.

Também realizaram vários eventos comemorativos. Através de várias actividades promocionais, propaganda, paradas militares e reuniões de massas, tentaram elevar a atmosfera do “Dia da Vitória”, ao mesmo tempo que incitavam sentimentos hostis anti-americanos.

Em suma, estão a utilizar o Dia da Vitória para promover a solidariedade do regime e para encorajar o apoio à política de aventureirismo militar. No entanto, continua a ser questionável se tais métodos podem aumentar o sentido de unidade entre o partido e o povo. A base para a existência de um regime é melhorar a vida e o bem-estar das pessoas. No entanto, a Coreia do Norte ignora isto e dá prioridade à alocação de recursos para o desenvolvimento de armas como mísseis nucleares, etc..

Investem também uma grande quantidade de recursos financeiros na propaganda do regime. Em 2022, a Coreia do Norte lançou mísseis mais de 60 vezes. Gastaram quase 10 milhões de dólares no lançamento do Hwasong-17, o míssil balístico intercontinental (ICBM) mais longo do mundo. O custo total do lançamento do míssil terá ultrapassado os 720 milhões de dólares. A Coreia do Norte é um país onde a situação alimentar é das piores, mas os lançamentos de mísseis são os maiores, que é o estado actual da Coreia do Norte.

Em 2010, o Professor Vitit Muntarbhorn da Tailândia, o primeiro Relator Especial da ONU sobre a Situação dos Direitos Humanos na República Popular Democrática da Coreia, instou o regime norte-coreano a abandonar a “Política Militar em Primeiro Lugar” que se fixa no desenvolvimento de armas e, em vez disso, executar ‘Política que prioriza as pessoas’ que prioriza o bem-estar da população.

Infelizmente, tais exigências e aspirações da comunidade internacional ainda não foram concretizadas. Um país não pode ser sustentado e gerido apenas através de exibições vazias e bravatas. O líder supremo da Coreia do Norte deve abandonar a obsessão com o desenvolvimento de armas e com a cooperação militar russo-norte-coreana e começar por abordar genuinamente as dificuldades da vida das pessoas.

O orgulho do “povo norte-coreano” pode ser mantido resolvendo o “problema alimentar” por si próprio e agindo como um membro responsável da comunidade internacional através da adesão sincera às normas internacionais. A este respeito, Kim Jong-un deve levar muito a sério as preocupações e avisos expressos pela comunidade internacional sobre o comércio de armas e o reforço da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, que ameaçam a paz no Nordeste da Ásia. Agora é tempo da Coreia do Norte mudar também

(*) Professor Emérito da Escola de Pós-Graduação em Direito da Universidade Chung-Ang