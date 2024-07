FORMADOS OS PRIMEIROS QUADROS DO PROJECTO RETFOP

A Direcção da Associação dos Estudantes do Projecto RETFOP (Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional), leva ao conhecimento do público em geral, de que decorrerão no mês de Agosto, as defesas do Trabalho do fim do Curso de Licenciatura, da formação financiada pela União Europeia no âmbito do Projecto RETFOP, nas faculdades de Engenharia da Universidade Agostinho Neto e da Universidade José Eduardo dos Santos em parceria com os Institutos de Ciências da Educação ISCED-LUANDA e ISCED-HUAMBO.

Sendo uma formação que acontece pela primeira vez em Angola, e as defesas dos Trabalhos Finais dos cursos representam o fim deste projecto, os alunos consideram que privilegiados por serem os primeiros quadros formados em Angola nos diversos cursos que contemplam este projecto.

“Estamos prontos para servir a nação e esperamos ansiosamente que o governo cumpra com as promessas feitas no início da formação do ano de 2020, para ingressarmos no Ministério da Educação, com vista a dar um contributo valioso no ensino técnico profissional a nível nacional”, afirmam.

“É por Angola, somos um povo e uma só nação”, concluem.