SALÁRIO DO PRESIDENTE É DIRECTAMENTE PROPORCIANAL À QUALIDADE DO SEU TRABALHO

Se o presidente João Lourenço e os seus ministros não vivem do seu salário então estamos na presença de uma grande irregularidade e ilegalidade. Todos sabemos que o senhor presidente João Lourenço não deve favores, satisfações nem explicações ao povo angolano. O presidente não precisa responder mas ao povo se o senhor não sabe está mais uma vez a murmurar pelos cantinhos colocando a seguinte pergunta: Qual tem sido o expediente usado pelo presidente da república que lhe permite levar uma vida fastuosa e luxuosa tendo em conta que aufere apenas 850 euros por mês?

Por Malundo Kudiqueba

No contexto em que a integridade e a honestidade são esperadas de líderes políticos, a falsa declaração salarial por parte do Presidente da República e dos seus ministros levanta questões sérias sobre a ética no exercício do Poder. Se um líder, que é a figura mais proeminente do país, manipula informações salariais para parecer que ganha menos do que realmente recebe, isso compromete a confiança pública e mina os princípios fundamentais da representação democrática.

A declaração incorrecta dos salários presidenciais não é apenas uma questão moral, mas também tem implicações legais. A omissão ou falsificação de informações financeiras pode configurar um crime, uma vez que viola a confiança do público e distorce a percepção da realidade económica do país.

A ideia de que o Presidente não depende do salário, pois é o gestor do dinheiro do país, levanta reflexões interessantes sobre a dinâmica entre a liderança presidencial e a gestão económica nacional. No entanto, é crucial examinar de perto os aspectos éticos, de transparência e de responsabilidade associados a essa perspectiva. O presidente, como gestor dos recursos nacionais, possui uma responsabilidade singular no que diz respeito à economia do país.

Além disso, a falsa declaração salarial pode ter consequências políticas significativas, abalando a legitimidade do Presidente e prejudicando a sua capacidade de liderar de maneira eficaz. A credibilidade é um activo crucial para qualquer líder, e uma quebra nesse aspecto pode resultar em um enfraquecimento do apoio popular e na perda de confiança nas instituições governamentais.

A discussão sobre a uniformidade nos salários e regalias dos políticos ganha relevância quando confrontamos a realidade de recompensar de maneira idêntica tanto os políticos engajados quanto os menos comprometidos. A proposta de diferenciar salários e benefícios com base no desempenho individual visa corrigir essa disparidade e promover uma cultura de mérito na esfera política.

A uniformidade salarial não motiva os bons técnicos porque os coloca no mesmo patamar que os preguiçosos. Esta análise pode guiar-nos para uma comparação entre uma equipa de futebol e o cenário político e alargarmos a discussão em torno da remuneração baseada no mérito. Assim como no desporto, onde os melhores jogadores recebem salários mais altos, a política pode beneficiar de um sistema que reconheça e recompense o desempenho excepcional dos políticos.

A analogia com uma equipa de futebol destaca a importância de reconhecer e valorizar o talento e a contribuição individual. Nos desportos é amplamente aceito que jogadores mais habilidosos, que se destacam em campo e contribuem significativamente para o sucesso da equipa, merecem uma compensação maior. O mesmo princípio pode ser aplicado na política, onde o mérito e o desempenho efectivo devem ser recompensados proporcionalmente.

Os nossos políticos devem ser pagos por objectivos alcançados de maneira a incentivá-los a trabalhar bem. Não podem continuar a usufruir de regalias quando não fazem nada. A introdução de incentivos, como bónus e benefícios adicionais, para aqueles que demonstram um desempenho notável, é uma proposta que visa transformar essa dinâmica. Ao criar uma correlação mais directa entre o esforço individual e as recompensas, os políticos podem ser estimulados a buscar excelência nas suas funções.

É incontestável que a igualdade de remuneração pode resultar num cenário desmotivador para os políticos dedicados e eficientes. Ao não diferenciar entre os esforços daqueles que trabalham diligentemente e os que não atendem às expectativas, o sistema actual corre o risco de promover uma cultura de complacência e desincentivar a excelência.

A atribuição de bónus a indivíduos que trabalham bem é uma prática que pode impulsionar o desempenho e promover um ambiente de trabalho mais eficiente. Ao vincular directamente o reconhecimento financeiro ao mérito, essa abordagem oferece uma ferramenta valiosa para motivar e recompensar aqueles que contribuem significativamente para o sucesso de uma organização ou para o progresso da sociedade.

Aqueles que se destacam nas suas funções, alcançam resultados mensuráveis e contribuem significativamente para o bem-estar da sociedade deveriam ser reconhecidos e recompensados de maneira condizente. Essa prática não apenas estabeleceria um sistema de incentivo claro, mas também serviria como um indicador de comprometimento e eficácia.

A discussão em torno das regalias desfrutadas pelos políticos ganha destaque na sociedade e cria uma percepção generalizada e realista de um desempenho insatisfatório por parte da nossa classe política. A relação entre os benefícios recebidos e a qualidade do trabalho realizado levanta questões sobre a equidade e a responsabilidade no exercício do poder.

É inegável que muitos políticos usufruem de uma série de regalias, que vão desde salários generosos até privilégios no uso de veículos e moradias. No entanto, a contrapartida em termos de resultados tangíveis para a sociedade muitas vezes deixa a desejar. A percepção é de que as regalias são desproporcionais em relação ao serviço prestado, gerando descontentamento e desconfiança por parte da população.

Um dos aspectos mais evidentes dessa disparidade é a desconexão entre as condições de trabalho e o resultado percebido. Enquanto políticos desfrutam de regalias, sectores essenciais como saúde, educação e infra-estrutura muitas vezes carecem de investimentos adequados. Essa discrepância alimenta a insatisfação popular, que questiona a priorização de benefícios pessoais em detrimento do bem-estar colectivo.

Em conclusão, a proposta de pagar melhor aos políticos que trabalham bem é um conceito interessante que merece ser explorado. Ao reconhecer e recompensar o mérito, podemos criar um ambiente político mais orientado para resultados.

Essa abordagem tem o potencial de incentivar um ambiente político mais dinâmico e responsável. Políticos motivados pela possibilidade de ganhos adicionais poderiam ser estimulados a buscar soluções inovadoras, priorizar a eficiência na implementação de políticas e agir de maneira mais ágil em resposta às necessidades da população. A uniformidade salarial nos cargos públicos prejudica e condiciona os bons técnicos/profissionais e beneficia única e exclusivamente os maus profissionais.

Termino com a seguinte reflexão: Será que o povo angolano nunca ouviu dizer que o nosso salário é directamente proporcional à qualidade do nosso trabalho? Visto desta forma o povo não pode esperar nem exigir nada do presidente João Lourenço. Não devemos criar falsas expectativas em torno do nosso presidente até porque com aquele salário o cargo de Presidente da República deixou de ser aliciante.