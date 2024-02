QUATRO MORTOS E VÁRIOS FERIDOS EM COLISÃO DE VEÍCULOS  NO CACUACO

Quatro mortos e vários feridos é o número provisório de vítimas da colisão envolvendo três viaturas na manhã desta quarta-feira (14), nas imediações do bairro Caterpillar, município do Cacuaco.

Testemunhas no local relatam que o acidente resultou do embate de uma viatura Land Cruiser contra um mini autocarro “Coaster”. Há o registo do envolvimento de uma terceira viatura.

Dados provisórios apontam para a morte de quatro pessoas e vários feridos já encaminhados para o Hospital Municipal do Cacuaco.

O tapete asfáltico escorregadio devido à chuva que Luanda registou durante a madrugada é apontado entre as causas que levaram os motoristas dos três meios rolantes a perder o controle do volante.

Moradores e transeuntes revelam que acidentes naquele troço rodoviário que permite a ligação directa da Vila de Cacuaco e Kifangondo são recorrentes em épocas de chuva.

Geraldo José Letras