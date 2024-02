PRESIDENTE QUER ANGOLA NO PÓDIO

“No que diz respeito ao desporto, preste atenção particular à manutenção e gestão das infra-estruturas desportivas, à formação e ao desporto escolar” orientou o Presidente da República, João Lourenço, ao novo ministro da Juventude e Desportos (MINJUD), Rui Falcão, a quem conferiu posse nesta quinta-feira, 15, no Salão Nobre do Palácio Presidencial.

Por Geraldo José Letras

O novo ministro da Juventude e Desportos (MINJUD), Rui Falcão, foi orientado pelo Presidente da República a prestar atenção particular à manutenção e gestão das infra-estruturas desportivas, à formação e ao desporto escolar, este último “algo que consideramos muito importante”, disse João Lourenço.

Durante a cerimónia de empossamento do novo titular da pasta da Juventude e Desportos, o Titular do Poder Executivo justificou as razões que o motivaram a confiar em Rui Falcão a missão de prestar maior atenção as selecções nacionais de várias modalidades. A exemplo dos Palancas Negras que já no próximo ano terão o desafio de defender a boa prestação demonstrada no recém terminado Campeonato Africano das Nações (CAN), da Costa do Marfim, onde chegaram de forma inédita aos quartos-de-final, no basquetebol que “por razões de diversa ordem, acabámos por perder o esplendor que atingiu em anos passados”, bem como no andebol, “sobretudo o andebol feminino, sem desprimor de outras modalidades que, felizmente, também nos têm trazido alegrias”.

“Sendo homem do desporto que já passou por esta casa, embora tivesse sido já há bastantes anos, acreditamos que acertámos na escolha que fizemos”, justificou.

“Esperamos bons resultados nos anos que se avizinham”, orientou o Presidente da República que aguarda por uma nova dinâmica no desporto.

Na massificação do desporto escolar, Rui Falcão foi orientado a trabalhar com a ministra da Educação para “organizarem melhor o desporto escolar, que acaba por ser o viveiro do desporto federado”.

Rui Falcão que substitui no Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) Palmira Barbosa – nomeada em Setembro de 2022 – e que até à semana passada era o secretário do Bureau Político para a Informação e Propaganda do MPLA, já ocupou entre 1985 e 1989 as funções de chefe do Departamento de Programação e Avaliação da Direcção Nacional de Cultura Física e Recreação da Secretaria de Estado de Educação Física e Desporto e, entre 1989 e 1992, de director nacional de Cultura, Física e Recreação, no Ministério da Juventude e Desportos. De 2008 a 2012, Rui Falcão foi igualmente presidente da mesa da FAF (Federação Angolana de Andebol).