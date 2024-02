Sonangol escolhe BP para fornecer combustíveis

A petrolífera estatal angolana (do MPLA) Sonangol adjudicou dois contratos para o fornecimento de gasolina e gasóleo à britânica BP Oil International, que foi seleccionada entre as sete empresas que submeteram propostas no concurso para importação de produtos refinados.

O concurso decorreu entre 17 de Janeiro e 15 de Fevereiro de 2024, visando a adjudicação de contratos para cada um destes produtos para um período de 12 meses.

Para o concurso foram convidadas 14 empresas, das quais sete submeteram propostas: BP, Glencore Energy, Trafigura, Gunvor, Vitol, Mercuria e Totsa.

“Após a fase de clarificações e negociações foi efectuada a avaliação da economicidade das propostas”, que resultou na escolha da BP, lê-se no comunicado da Sonangol.

Com este contrato, fica assegurado o fornecimento de combustíveis para os próximos 12 meses, “permitindo o aprovisionamento do mercado sem oscilações”.