PARALISAÇÃO DO GIRABOLA IRRITA PRESIDENTE DO BRAVOS DO MAQUIS

O presidente do Bravos do Maquis, Manuel Quitadica Docas, expressou o seu descontentamento em relação à paragem do Girabola durante o Campeonato Africano das Nações (CAN), afirmando ser prejudicial para uma competição que já tardou em começar e voltar a ser interrompido por mais 20 dias.

Por Domingos Miúdo

Num desabafo, o dirigente destacou que apenas cinco jogadores do campeonato nacional foram convocados para o CAN, sendo quatro do Petro de Luanda e um do 1° De Agosto, daí que, não haja justificativa para forçar a paralisação do campeonato, trazendo o exemplo do Brasil e de outros países onde as ligas nacionais continuam mesmo durante os compromissos da selecção. Frisou também que essa interrupção compromete o ritmo das equipas e gera gastos desnecessários para os clubes.

A Federação Angolana de Futebol (FAF) fez saber, por meio de um anúncio feito em final de Dezembro do ano findo, que o Girabola 2023/2024 estaria em pausa até onde perdurar a participação das Palancas Negras no CAN. Estando o retorno do campeonato nacional a depender do desempenho do combinado nacional na Costa de Marfim, os jogos do Girabola poderão retornar no dia 26 de Janeiro caso a Selecção não avance para outra fase ou depois de 11 de Fevereiro 2024 caso a equipa treinada pelo Pedro Gonçalves chegue à tão sonhada e “impossível” final na Taça das Noções Africanas.

Daí que, o treinador do FC Bravos do Maquis, Mário Soares, manifestou optimismo em relação à participação da selecção angolana no torneio. Mário Soares destacou a exigência mínima de avançar para a fase seguinte como um objectivo alcançável, ressaltando a crença na capacidade da equipa.

“Esperando que tenhamos uma boa participação, há aqui um particular, é a exigência mínima, a passagem à fase seguinte, é ali que eu acredito que vamos conseguir passar”, afirmou o técnico.

Por sua vez, Mário Soares sublinhou, de igual modo, o orgulho de ser angolano, superando qualquer desconfiança que possa existir em relação às Palancas, por isso expressou confiança nos jogadores escolhidos por Pedro Gonçalves para representar Angola no CAN.

Angola está inserida no Grupo D, com Argélia, Mauritânia e Burkina Faso, e estreia-se na prova, no dia 15 de Janeiro, diante dos argelinos pelas 21 horas.

No CAN, a selecção sénior masculina de futebol já passou duas vezes na fase de grupos da fase final do torneio, em 2008 no Gana e em 2010, quando o CAN foi organizado no próprio país.