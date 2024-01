FINALMENTE O CONGRESSO DA JUVENTUDE DA FNLA

Depois de vários adiamentos por conflitos internos, o terceiro congresso da Juventude da Frente Nacional de Libertação de Angola “JFNLA” arranca hoje, terça-feira, o conclave que vai decorrer no Complexo 15 de Março, em Viana, e que tem como candidatos da para a liderança do braço juvenil da organização Bumba Paiva, Vita Francisco e Carlos Cassoma. O presidente Nimi ya Simbi espera que o evento com duração de três dias venha unir a juventude da FNLA que alegadamente se encontrava desunida.

O período da campanha da juventude da Frente Nacional de Libertação de Angola ao cargo de secretário-geral da organização política, braço juvenil da FNLA, terminou neste domingo, e os candidatos estão prontos para a votação. Mas, entretanto, dois dos cinco candidatos desistiram da corrida por não estarem de acordo com a ordem do congresso.

Vita Francisco, um dos candidatos ao cargo de secretário-geral, escolheu o município do Cazenga para o encerramento da sua campanha do qual agradeceu a massa associativa, lamentando apenas pelo facto de alguns dos seus concorrentes terem recorrido àqueles que não têm a causa justa com o partido.

“No universo de 300 delegados, nós estamos a sondar mais de cento e tal delegados, e, a politica disso está nos delegados. Mas, parabenizar as províncias que nos receberam positivamente, humildemente e solidários connosco. Nós praticamente temos que acreditar que o problema não está no vencer nas urnas, mas está em solidificar praticamente o que nós vamos vencer. Como dirigir quando nós vencermos, isso é que nos preocupa nesse momento. Estou com plena certeza que a educação eleitoral passou. A juventude da FNLA queixou bastante, pese embora que muitos dos nossos concorrentes foram buscar aqueles que não têm a causa justa com a FNLA,” afirmou Vita Francisco.

Entretanto, constrangimentos em torno do congresso levaram à tomada de algumas medidas anunciadas pelo presidente do partido, Nimi ya Simbi, que nesse sábado reuniu o Bureau Político com vista a ultrapassar as divergências do congresso da juventude do partido e assegurou que os problemas estão ultrapassados.

“Depois de ter constatado o comportamento indecoroso na urbanização da JFNLA em particular e consequente de todo o partido, tomamos decisões rigorosas que estabeleceram nos caris no funcionamento da JFNLA. A questão dos candidatos também mereceu a nossa atenção e o imbróglio que surgiu em volta dessa situação, foram tempestivamente resolvidos. A questão de sequência foi devidamente esclarecida; à comissão preparatória foi outorgada as prerrogativas de preparar, nos termos estatutários e jurídico-legais, o congresso da JFNLA. O Comité Central reuniu no dia 9 de Setembro de 2022, anuiu, por via da resolução o despacho do presidente do partido que respeitava a referida comissão preparatória,” diz a direcção da FNLA.

“Encontramos a juventude completamente dividida, é essa a luta agora que estamos a fazer para tentar congregar. Passamos num momento difícil com a juventude, mas, como me parece que esta tempestade está a passar ao ler o processo eleitoral que vamos organizar junto da juventude. Parece que estamos a harmonizar pouco a pouco. Ele deve respeitar a filosofia política da FNLA e ali, nós seremos implacáveis”, reconheceu Nimi ya Simbi, presidente da FNLA.

Salientar, entanto, que o referido conclave vai reunir, em Luanda, mais de 300 delegados provenientes do interior do país do qual sairá o novo secretário-geral da organização da organização, bem como definir novas estratégias para futuros desafios do partido dos Irmãos.

Foto de arquivo