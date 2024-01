MARGINAL DETIDO POR TENTATIVA DE ROUBO DE MOTORIZADA

Na província da Huíla, um marginal de 26 anos acabou detido na tarde de sábado, 27 de Janeiro, no mercado do “Cala-boca”, município da Matala, ao tentar roubar uma motorizada de marca TVS, de cor preta, com recurso a uma pistola de marca Makarov, contra um moto-taxista de 28 anos.

Por Geraldo José Letras

A detenção foi confirmada ao Folha 8 pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província da Huíla. O marginal cujo nome o inspector, Segunda Quitumba, não revela, fez-se passar por passageiro às 16h00 deste sábado, na via pública do bairro Km 7, município da Matala, para interpelar o proprietário da motorizada, enquanto exercia a actividade de moto-taxista, a quem pediu que lhe levasse até ao bairro Muvale, na praça do Cala-boca. “No local, o marginal sacou a pistola Makarov e anunciou o assalto”.

“O assalto não se efectivou mediante intervenção de terceiros nas proximidades, que prontamente accionaram o SIC”, esclareceu o inspector, Segunda Quitumba.

De acordo com o balanço semanal de segurança pública do Comando Provincial da Huíla, referente ao período de 17 a 23 de Janeiro, houve redução no número de crimes cometidos e aumento no número de detidos com um registro de 93 (-13), menos 13 crimes, comparando com o período anterior.

“A presença ostensiva e maciça da Polícia Nacional nas zonas suburbana e urbana estiveram na base da redução dos crimes na província nos últimos 7 dias”, lê-se na nota do Comando Provincial da Huíla onde se destaca ainda o encaminhamento para as celas, de um total de 185 cidadãos com idades compreendidas entre os 17 e 43 anos, de origem e ocupação social diversas envolvidos nos crimes de homicídios, abuso sexual, roubos, furtos, ofensas a integridade física e ameaças.

Outro ponto forte da acção da Polícia na Huíla foi o trabalho de orientação sobre a apreensão de 16 cabeças de gado bovino, 06 botijas de gás butano e 6 kg de liamba.

No domínio do Trânsito e Segurança Rodoviária, ouve a redução de seis acidentes de viação dos 32 casos registrados, em comparação ao período anterior, que resultou em três mortos e 21 feridos. Foram fiscalizados 1.173 veículos automóveis e 305 motociclos que resultou na apreensão de 116 motorizadas, retenção de 45 cartas de condução, 32 livretes e 20 verbetes por condução sob efeito de álcool, paragem irregular, uso de telemóvel durante a condução, a falta de matrícula, licença de aluguer, e caducidade de documentos.

Para o inspector Benedito Walter, porta-voz da corporação na Huíla, a redução dos crimes só foi possível graças ao empenho do efectivo, que desde 19 de Dezembro de 2023 reforçou as acções preventivas e de orientação.

“Percebemos uma redução significativa nos índices que se referem directamente às acções dos nossos policiais. Com a aplicação coerente e correta do policiamento, também houve aumento das apreensões e detenções neste período, demonstrando a importância do trabalho de inteligência da Polícia aliado ao policiamento de proximidade”, disse.