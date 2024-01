MARGINAL ROUBA 30.000 KWANZAS NO SUPERMERCADO “NOSSA CASA”

Aproveitando-se da distracção do corpo de segurança na portaria do supermercado “Nossa Casa”, do Km 30, município de Viana, um meliante que já está a ser procurado pelas autoridades policiais roubou a mochila de uma cliente contendo 30.000.00 (trinta mil) Kwanzas, um cartão multicaixa, Bilhete de Identidade, roupas e calçados.

O facto tornado público por Elizeth Júnior, filha da vítima, Rosa da Assunção Bunga, aconteceu nesta quarta-feira, 3 de Janeiro: “Roubou a mochila da minha mãe no supermercado Nossa Casa, no km 30. Na mochila tinha 30.000 Cartão multicaixa e Bilhete de Identidade, roupas que a minha mãe poderia usar em um casamento, calçados”.

Elizeth Júnior que se mostrou furiosa pela resistência inicialmente demonstrada pelo gerente da referida superfície comercial que, além de não se disponibilizar em conversar com a sua mãe visivelmente desesperada, nem quis disponibilizar as imagens das câmaras de vigilância para ajudar a identificar o meliante, garantiu ao Folha 8 que já participou o ocorrido às autoridades policiais.