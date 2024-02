MARGINAIS ALTAMENTE PERIGOSOS ESCONDEM-SE NA REGIÃO LESTE

As províncias da região leste, nomeadamente Lunda Norte e Lunda Sul, são os principais pontos de esconderijo de membros dos grupos de marginais altamente perigosos do crime organizado no país.

Neste domingo, 18 de Fevereiro, o Serviço de Investigação Criminal deteve “Bad Ilustre”, um dos envolvidos no assassinato mediático de um comerciante Eritreu, no Lubango, além de “Bruno”, foragido na cadeia do Bentiaba, na província do Namibe.

“Bad Ilustre”, membro do grupo de marginais altamente perigosos “Liga dos Campeões”, que no passado dia 5, assassinaram um comerciante de nacionalidade Eritreia, no município do Lubango, província da Huíla, roubando na sequência do assalto 36.000.000,00 (trinta e seis milhões) de Kwanzas, acabou detido na manhã deste domingo, no bairro Nhama, em Saurimo, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) da província da Lunda-Sul que acredita estarem na região leste do país os demais membros do grupo.

O Folha 8 apurou junto do SIC na província da Lunda-Sul que “investigações prosseguem para a detenção dos demais membros do grupo ‘Liga dos Campeões’, que atua principalmente na região sul, e pelo que se sabe, tem preferencialmente a região leste do país, como esconderijo”.

Na decorrência dos trabalhos de investigações, o departamento de investigação criminal do Ministério do Interior conseguiu deter também “Bruno, um dos condenados foragido na Cadeia do Bentiaba, província do Namibe.

Os dois criminosos serão encaminhados às respectivas províncias, Huíla e Namibe, para procedimentos legais.

Geraldo José Letras