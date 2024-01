FIÉIS ELEGEM NOVA LIDERANÇA DA IURD

Decorre desde ontem, sexta-feira, a nível nacional, a Magna Assembleia Geral Universal para a eleição do bispo, Alberto Segunda, para a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola.

Por Geraldo José Letras

A decorrer em todo o país, o processo de votação para a eleição do bispo Alberto Segunda, que encabeça uma lista única, termina às 18 horas de hoje.

De acordo com a agenda do processo, o bispo Alberto Segunda, será apresentado publicamente como o novo líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola (IURD), amanhã.

A reportagem do Folha 8, desde as primeiras horas da manhã constata o processo em várias assembleia de voto onde testemunha a adesão massiva dos fiéis que para com o bispo Alberto Segunda, que quando falava em conferência de imprensa disse que representa “um compromisso colectivo com o futuro da igreja” em Angola.

Num ambiente repleto de fé e devoção, os fiéis, visivelmente ansiosos para molhar o dedo vão aderindo ao processo de eleição do novo líder da igreja depois de um período de quatro anos de instabilidade interna que obrigou ao encerramento dos templos, bem como a intervenção do Governo, órgãos judiciais, policiais e de investigação criminal de Angola.

Na província de Luanda, cada fiel escolheu a assembleia de voto mais próxima da sua área de residência para exercer o direito de voto.

Na Urbanização Mayé Mayé, distrito do Sequele, município de Cacuaco, o processo decorre na normalidade, conforme descreveu o obreiro, Miguel Fortes que espera contar com mais de dois mil eleitores.

“Essa zona do Mayé Mayé vai receber toda a centralidade do Sequele, os bairros Vila Cativa e Tande assim como o outro lado da estrada principal”, explicou.

Cenário idêntico foi testemunhado na vila sede do município do Cacuaco, onde, só nesta sexta-feira, estiveram presente “mais de três mil pessoas na assembleia de voto nº 23 para exercerem o seu dever de voto”, disse o obreiro Pedro Paulo, responsável da respectiva assembleia.

“Aqui na sede foram registados mais de cinco mil e estaremos aqui para atender até o último eleitor”, disse Pedro Paulo.

Durante todo o dia a equipa de reportagem do Folha 8 estará na Catedral do Maculusso, local onde, sexta-feira, o bispo Alberto Segunda e o seu pelouro, exerceram igualmente o seu dever de voto, e a adesão dos fiéis é massiva.