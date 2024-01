CINCO MORTOS POR SEMANA NA AVENIDA DEOLINDA RODRIGUES

Mais de cinco pessoas morrem semanalmente na Avenida Deolinda Rodrigues, principalmente nas zonas da Robaldina e BCA. A denúncia é dos luandenses que lamentam o silêncio do governador provincial diante da situação.

Por Geraldo José Letras

As mortes por atropelamentos nas zonas da Robaldina e BCA da Avenida Deolinda Rodrigues preocupam os cidadãos que já classificam aquele troço rodoviário em “Cemitério Provincial de Luanda”.

De acordo com os vendedores ambulantes na Avenida Deolinda Rodrigues e moradores da Robaldina e BCA, “todos os dias pessoas são atropeladas. Acabando mortas ou feridas”.

Na zona da Robaldina, os atropelamentos devem-se à “falta de pedonais e passadeiras para os peões”, denunciam os moradores que pedem ao governador Provincial de Luanda, Manuel Homem, uma “solução imediata”.

Também na zona do Grafanil-bar, os munícipes pedem a reposição da pedonal prometida há quase três anos pela Administração Municipal de Viana.

Segundo os moradores, muitas são as dificuldades de travessia naquela via onde também acontecem vários casos de atropelamentos que acabam em óbitos para muitas famílias.

Na zona da BCA, os citadinos reconhecem que muitos são os peões que morrem ou acabam feridos por irresponsabilidade, porque, “apesar de haver poucas pedonais e nenhuma passadeira, muitas pessoas insistem em arriscar a vida, atravessando em sítios perigosos”, pelo que defendem a criação e implementação de leis, no âmbito do Programa de Ordenamento do Trânsito (POT), que detenha e sancione quem for apanhado pela Polícia Nacional ou Agente Regulador de Trânsito a atravessar a estrada por baixo ou próximo de uma pedonal.

“Quem for apanhado a atravessar a estrada por baixo ou próximo de uma pedonal deve ser detido, e posteriormente encaminhado aos serviços sociais para limpar as estradas, recolher os lixos das praias, estradas, etc.”, defendeu, Cláudio Luís.

A mesma posição foi defendida por Jorge Futi, ao pedir igualmente que se cubram os separadores entre as faixas de rodagem onde “muitos teimam em atravessar”.

“A nossa cidade tem muita sujeira. Prendam essas pessoas e submetam-nas a trabalhos comunitários durante uma semana. A informação vai andar rápido e com certeza que, ninguém há de querer passar por isso”, opina Jorge Futi.

Para Vicelmo Fernandes, é também importante que se procure saber os factores que influenciam o comportamento dos cidadãos na travessia das estradas em locais considerados impróprios, bem como criar “programas de sensibilização”.

Aproveitando a presença da equipa do Folha 8, o cidadão Tomás Gabriel, denunciou o mau estado de conservação em que se encontra a pedonal da “Ponte Partida”, no Km 14 B, pelo que pediu uma intervenção urgente, “antes que aconteça um acidente”.

Ainda em Viana, os munícipes que pedem a reposição e instalação de pedonais na Bela Vista, Robaldina e Grafanil-bar, pedem a manutenção dos degraus da pedonal da Bela Vista onde só as rampas permitem a travessia da população de um lado para o outro da zona.