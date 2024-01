MUCONDA CELEBRA 56º ANIVERSÁRIO

A vila sede do município de Muconda, comuna do Chiluange, província da Lunda-Sul, assinala neste Sábado, 13 de Janeiro, o seu 56° aniversário com a inauguração de uma esquadra policial e uma residência T2 orçadas em mais de 55.000.000.00 (cinquenta e cinco milhões) de Kwanzas do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Por Geraldo José Letras

Em representação do Governador Provincial da Lunda-Sul, o vice-governador para a Área Técnica e Infra-estruturas, Esmeraldo Cláudio Pemessa, procedeu, sexta-feira, 12 de Janeiro, à inauguração da esquadra policial e da residência financiada pelo PIIM que, segundo disse na ocasião, “demonstram que o Governo está comprometido em continuar a aprimorar as condições de trabalho dos servidores públicos”.

Para o 2° Comandante Municipal da Polícia Nacional no Muconda, Superintendente Eduardo Chinguiça, “as novas condições vão proporcionar conforto e organização dos trabalhos”.

O acto de inauguração das duas infra-estruturas enquadram-se nas actividades de celebração do 56° aniversário da Vila Sede do município de Muconda, ex-vila de Novas Chaves, onde nos próximos dias serão inaugurados mais empreendimentos, garantiu o administrador municipal, Isaías Filipe Sacajima, ao entender que “o município vai despontando”.

Para assinalar a efeméride, o administrador municipal do Muconda, Isaías Sacajima, vem mantendo encontros com os vários extractos da sociedade local, apelando a um maior comprometimento, consciencialização e envolvimento de todos para o crescimento local e o bem-estar da vida de todos os munícipes, tornando “Muconda um lugar atractivo para investimentos e não só”.

No encontro com as Autoridades Tradicionais, Isaías Felipe Sacajima, pediu maior colaboração de todos e participação nos programas do Executivo.

“Só unidos podemos crescer, só juntos nas mesmas causas, podemos pensar melhor para o crescimento do Município ” frisou.

Já nas constatações feitas nas instituições públicas, o administrador municipal averiguou os níveis de organização e prontidão dos servidores públicos com apelos para um atendimento mais eficiente e humanizado.

O administrador municipal visitou as Direcções da Saúde, da Educação, o Edifício da Comissão Municipal Eleitoral, o Comando Municipal da Polícia Nacional, Serviços de Emigração e Estrangeiros, a Unidade Municipal de Protecção Civil e Bombeiros, o Edifício das Repartições públicas e o Edifício da Justiça e dos Direitos Humanos, onde atentamente colheu as preocupações e deixou orientações expressas.

Nas constatações feitas no Colégio nº 37 “Txinguili”, Edifício de Artes e Ofícios, Escola do II Ciclo Magistério Primário do Muconda, o administrador interagiu com as Direcções, Professores e Alunos, apelando empenho e dedicação, com objectivo de tornar as aulas mais produtivas e o ensino de qualidade.

Isaías Felipe Sacajima, pediu às entidades tradicionais e eclesiásticas, colaboração e aconselhamento para “maior harmonia e consenso social”.

Aos membros do seu pelouro, o administrador municipal pediu “maior união de sinergias”.

Ao Folha 8 na província da Lunda-Sul, os munícipes pedem com urgência a inserção da construção de destacamentos de sinistralidade rodoviária para o serviço de Bombeiros juntos das comunidades no programa dos projectos aprovados e por aprovar do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

“O PIIM deve abranger todos os sectores”, disse Carlos Chawaha Chimupi.