CRIMINOSOS ESTÃO MAIS DINÂMICOS NO UÍGE

De Janeiro a Dezembro de 2023, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) e a Polícia Nacional na província do Uíge registaram em conjunto 2080 crimes, o que representa um aumento de mais de 300 crimes diversos, fazendo uma média de 5,6 delitos por dia.

Os números com tendência de mais crescimento para este ano, revelam que os criminosos estão cada vez mais dinâmicos na província do bago vermelho, adiantou o Delegado do Interior e Comandante Provincial do Uíge, Comissário Ernesto Haiyamunye, que pede mais união e determinação no combate à criminalidade.

Acompanhado pelos Membros da Delegação do Ministério do Interior durante a sua visita de trabalho à Direcção do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na capital da província, na última sexta-feira, o Comissário, Ernesto Haiyamunye, recomendou “visão clínica” aos efectivos do órgão que devem saber identificar os crimes para melhor prevenção.

A acomodação do pessoal em serviço de turno mereceu a preocupação do responsável que orientou o reforço de colchões e alimentação, bem como a sua preparação contínua para que tenham o domínio de manusear os meios.

Há mais de 10 anos que os oficiais dos diferentes órgãos do Ministério do Interior na província do Uíge não são promovidos. A situação está a levar à insatisfação dos efectivos.

Geraldo José Letras