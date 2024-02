CRIANÇAS E IDOSOS EXPLORADOS NO NAMIBE E HUÍLA

Nas províncias do Namibe e Huíla, crianças e idosos vindos de várias regiões do país estão a ser vítimas de trabalhos infantil e forçado nas fazendas, mercados informais e artérias das cidades das duas províncias, nomeadamente, Moçâmedes e Lubango. A revelação saiu da reunião de alto nível entre os governos provinciais do Namibe e Huíla que aconteceu hoje no município da Bibala.

Por Geraldo José Letras

Na província da Huíla observa-se o aumento migratório de populações provenientes de várias regiões do país, entre as quais e em maioria, crianças e idosos que estão a ser vítimas de trabalhos infantil e forçado nas fazendas, mercados informais, artérias da cidade de Moçâmedes. A situação é igual na vizinha província da Huíla, onde alguns adolescentes lideram as estatísticas de marginais altamente perigosos envolvidos em práticas de furto e roubo e de consumo de liamba e outras drogas.

Os dados foram tornados públicos pelas delegações chefiadas pelo Governador Provincial do Namibe, Archer Mangueira, e pelo Governador Provincial da Huíla, Nuno Mahapi Dala, nesta quarta-feira, no município da Bibala, que acolheu a reunião de alto nível entre os dois Governos Provinciais, para analisar o fluxo migratório e o trabalho infantil, o transporte e gestão nos postos de mercadoria, a relação fronteiriça entre os municípios de Virei – Chibia, bem como a situação de desflorestação das Serras da Leba e Humbia (Serra da Chela).

Os dados estatísticos obtidos exigiram a elaboração de um memorando e a criação de uma comissão multissectorial que permita eliminar o fenómeno nas duas províncias.

No capítulo das ravinas nas vias da Serra da Leba (Namibe) e da Humbia (Huíla) identificadas em Dezembro de 2023, resultante da desflorestação pelos produtores de carvão, os dois governos provinciais garantiram que estão em curso, a cargo da empresa Telhabel, trabalhos para o seu estancamento.

Na sua edição de ontem o Folha 8 reportou a existência de homens e mulheres que estão a madrugar todos os dias a partir das 4 horas para lutar por restos de comida nos contentores de lixo da cidade do Lubango, numa denúncia feita pelo Secretário Provincial Adjunto da UNITA na Huíla, Félix Kuenda Uba Vaile, que considera gravemente degradante a situação social, económica e alimentar das famílias em vários municípios do interior da província.

“São jovens bonitas, jovens fortes, que as 4 horas da madrugada lutam por restos de comida nos baldes de lixo para ver se encontram nem que seja um pedaço do que for para matar a fome”, lamentou o Secretário Provincial Adjunto da UNITA na Huíla, segundo quem “até os funcionários públicos estão a sobreviver de empréstimos, devido a atrasos salariais”.

Segundo Félix Kuenda Uba Vaile “o país chegou a um ponto que aquilo que despresavámos no passado para a nossa alimentação, tornou-se num produto de luxo, como é o caso do peixe seco e a fuba”

A pesar das condições difíceis por que estão a passar as famílias angolanas desde que João Lourenço substituiu na Presidência da República José Eduardo dos Santos, o novo Secretário Provincial do MPLA para a Informação e Propaganda, Estevão Hilário, faz-se de académico disfuncional para considerar irrealista pensar no desenvolvimento do país e melhoria das condições de vida do povo sem o MPLA no governo.