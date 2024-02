CRIANÇAS ANGOLANAS PROCURAM COMIDA NA NAMÍBIA

Crianças angolanas saindo das províncias do Namibe e Cunene estão a “invadir” a Namíbia em busca de comida nos contentores de lixo e locais públicos. Em reacção à denúncia do Director-Executivo do Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da Namíbia, Penda Naanda, a embaixadora de Angola naquele país, Jovelina Imperial e Costa (foto), desculpa-se com as mudanças climáticas na região centro-sul de Angola.

Penda Naanda, citado pela “Voz de América”, mostrou-se preocupado com a existência de crianças angolanas saídas das províncias do Cunene e Namíbia que deambulam pelas cidades daquele país, com maior visibilidade na capital Windhoek, em busca de comida nos contentores de lixo e locais públicos.

Penda Naanda disse que, de acordo com as obrigações ao abrigo da lei internacional, o governo namibiano já está em contacto regular com as autoridades angolanas através da embaixadora de Angola em Windhoek em busca de “medidas conjuntas e solução permanente para as crianças afectadas”.

Em declarações ao “The Namibian”, a embaixadora de Angola naquele país, sem deixar garantias para se ultrapassar o problema que já é um dos assuntos mais debatidos entre os internautas namibianos nas redes sociais limitou-se em atirar a culpa as mudanças climáticas que afectam as províncias da região centro-sul de Angola.

Geraldo José Letras