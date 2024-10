CIMENFORT E CARRINHO IMPULSIONAM A AGRICULTURA

A Cimenfort, em parceria com a Carrinho, começou a fomentar e profissionalizar a agricultura em Angola através do desenvolvimento e distribuição de calcário agrícola e gesso calcítico.

A colaboração visa apoiar mais de 10.000 famílias produtoras nas províncias e com isto desenvolver ainda mais a eficiência de produção de grãos, leguminosas e hortaliças em Angola.

Em 2024 a Cimenfort investiu cerca de 500 milhões de Akz para pesquisa, desenvolvimento e linhas de produção para o segmento agrícola. Boa parte deste recurso foi feito em um dos mais modernos laboratórios de análise de Angola com a aquisição de um espectrómetro de fluorescência de Raio-X e outro de refracção, provenientes da Alemanha.

A Distribuição da “Terrafort” (Calcário Agrícola) e “Gessofort” (Gesso Calcítico) possui um papel social extremamente importante em Angola, pois com seus elementos o agricultor consegue melhorar a estrutura do solo e ter mais eficiência no plantio.

Com a aplicação do Calcário e Gesso no tratamento do solo, os produtores conseguem promover uma maior agregação das partículas, resultando em solos mais friáveis, com melhor drenagem. Isso facilita o crescimento das raízes e a absorção de água e nutrientes, proporcionando condições ideais para o desenvolvimento das culturas.

Walter Júnior, especialista Agri da Cimenfort, destaca: “Trabalhamos em parceria com os agrónomos e profissionais da Carrinho para adaptar nossos produtos e atender da melhor forma o produtor angolano. Na Cimenfort, customizamos as embalagens, optimizamos o processo de carregamento e criamos uma fórmula específica para o solo de Angola. Esta é uma parceria perfeita, pois todos saem ganhando com custos reduzidos e dinamismo no atendimento. No final do dia, queremos ajudar ao máximo o agricultor angolano, para que ele possa plantar mais e melhor! O importante é sempre contribuir para a auto-suficiência alimentar do país.”

Essa iniciativa reforça o compromisso da Cimenfort e Carrinho em promover a sustentabilidade e o desenvolvimento agrícola, fortalecendo a economia rural garantindo um futuro mais próspero para o sector agrícola de Angola.