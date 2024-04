BODIVA CRESCEU 798% EM 2023

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva) obteve um resultado líquido de três mil milhões de kwanzas (3,4 milhões de euros) em 2023, um crescimento de 798% comparativamente ao ano anterior, anunciou hoje a sua sociedade gestora.

O crescimento em relação a 2022 “evidencia a tendência de desempenho positivo dos últimos anos, tanto das finanças da sociedade, como do mercado”, lê-se no comunicado da sociedade gestora de mercados regulamentados, em que anuncia os resultados e resume o Relatório e Contas do exercício económico de 2023 aprovado, na segunda-feira, em assembleia geral.

O volume de negócios no ano em análise cifrou-se em 7,1 mil milhões de kwanzas (7,8 milhões de euros), derivados essencialmente pelo aumento do volume transaccionado em mercado secundário (sete biliões de kwanzas (7,7 mil milhões de euros), com destaque para as operações Repo (acordos de recompra de activos), assim como pelas comissões de manutenção à negociação e custódia dos emitentes privados.

Relativamente aos custos operacionais no ano em referência, totalizaram 3,4 mil milhões de kwanzas (3,7 milhões de euros), com destaque para custos com pessoal e fornecimento de bens e serviços, em especial de suporte à infra-estrutura tecnológica.

O relatório indica ainda um aumento do activo líquido de 10 mil milhões de kwanzas (11 milhões de euros), 68% mais que em Dezembro de 2022, bem como um capital próprio cifrado nos 7,6 mil milhões de kwanzas (cerca de 8,4 milhões de euros).

Estes resultados traduzem-se “num retorno sobre o activo (ROA) de 31%, retorno sobre o património líquido (ROE) de 40% e rácio de autonomia financeira de 78%”, indica o documento.

A Assembleia Geral deliberou a distribuição de 35% dos resultados do exercício como dividendos ao accionista, anunciou ainda a sociedade.

A Bodiva é uma sociedade anónima, cujo objecto social consiste na gestão dos mercados regulamentados em Angola, podendo ainda exercer actividades conexas a sua função, nomeadamente:

Prestação de serviços relacionados com a emissão e a negociação de Valores Mobiliários e outros instrumentos financeiros que não constituam actividade de intermediação financeira;

Elaboração, distribuição e comercialização de informações relativas a mercados de instrumentos financeiros;

Desenvolvimento, gestão e comercialização de equipamento e programas informáticos, bem como de redes telemáticas destinadas à contratação e à transmissão de ordens ou de dados, no âmbito do mercado de capitais;

Gestão de sistemas de compensação e liquidação de Valores Mobiliários e outros instrumentos financeiros, nos termos permitidos pela lei;

Gestão de sistema centralizado de valores mobiliários;

Todos os actos necessários às funções de compensação e liquidação e gestão de sistema centralizado de valores mobiliários.