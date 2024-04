300 MIL DÓLARES PARA APOIAR ESTUDANTES

A Fundação ExxonMobil colabora com a JA Africa num programa ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM) de 300.000 dólares O programa irá preparar os estudantes do ensino secundário básico e médio para futuras carreiras CTEM através de questionários imersivos e experiências práticas nos Campos de Inovação.

No programa CTEM, os estudantes concorrem a uma oportunidade para participar numa conferência regional importante para o sector e têm como objectivo desenvolver a próxima geração de pensadores e trabalhadores africanos.

A Fundação ExxonMobil e a JA Africa lançaram a iniciativa “ExxonMobil CTEM Africa”, um programa de 300.000 dólares para promover a ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM) para cerca de 3.000 estudantes africanos na Nigéria, Namíbia, Angola e Moçambique.

O programa irá preparar os estudantes do ensino secundário básico e médio para futuras carreiras CTEM através de questionários imersivos e experiências práticas nos campos de inovação. Os campos, criados pela JA Africa, ensinarão novas abordagens para responder aos desafios relacionados com a CTEM.

“A melhoria das competências CTEM nos estudantes é fundamental para a criação da próxima geração de criadores de soluções em África”, afirmou o presidente da Fundação ExxonMobil, Alvin Abraham, acrescentando: “Estamos entusiasmados por ver o quão estas novas mentes aplicam o que aprenderam no nosso programa.”

As equipas que apresentarem as melhores soluções CTEM representarão os seus países numa conferência regional importante do sector na Cidade do Cabo, África do Sul. Os estudantes terão uma exposição intercultural, irão aprender sobre energia numa perspectiva global e irão apresentar as suas ideias e, ao mesmo, estabelecer contactos com líderes do sector.

“Numa era em que a tecnologia e a inovação impulsionam a economia global, a posição da África na vanguarda dos avanços tecnológicos é fundamental para manter a competitividade e o desenvolvimento sustentável”, afirmou o presidente e diretor Executivo da JA Africa, Simi Nwogugu. “Estamos gratos à Fundação ExxonMobil por esta parceria para reforçar as competências CTEM por forma a moldar o futuro da África,” salienta.

A Fundação ExxonMobil é o principal braço filantrópico da Exxon Mobil Corporation nos Estados Unidos. A Fundação envolve-se numa série de iniciativas filantrópicas em sectores onde a empresa opera no mundo, com um foco estratégico na ciência, tecnologia, engenharia e educação matemática (CTEM).

Sendo uma das maiores e mais impactantes ONGs africanas que apoia os jovens, a JA Africa oferece uma aprendizagem prática e imersiva como preparação para o trabalho, saúde financeira, empreendedorismo, sustentabilidade, CTEM, economia, cidadania, ética e muito mais.

A JA Africa está presente em 16 países da África Subsariana e, colectivamente, atinge mais de 900.000 jovens em mais de 3.000 escolas todos os anos. A JA Africa trabalha no Burkina Faso, Costa do Marfim, RDC, Eswatini, Gana, Quénia, Madagáscar, Maurícias, Nigéria, Ruanda, Senegal, África do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbabué.

