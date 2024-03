BENGUELA APENAS TEM DOIS TÉCNICOS DE IMAGIOLOGIA

Os serviços de ecografia na província de Benguela são suportados por apenas dois técnicos especialistas, por sinal de nacionalidade cubana, colocados no Hospital Geral de Benguela (HGB). A insuficiência de técnicos está a gerar especulações na província onde se denúncia que não se está a fazer ecografia desde os primeiros dias do mês em curso.

Os serviços de ecografia nos Hospital Geral de Benguela (HGB) e no Hospital Regional do Lobito (HRL) são garantidos por apenas dois técnicos especialistas, que se desdobram em regime de rotatividade. Desde os primeiros dias do mês, apenas um técnico atende a demanda nas duas unidades hospitalares de referência.

A procura diante da insuficiência de técnicos está a gerar uma onda de reclamações entre as utentes que avançam que o HGB, à semelhança do HRL não está a fazer exames de ecografia por conta da médica cubana especialista que se encontra em gozo de férias.

Preocupado com o alarmismo que se está a criar diante deste facto, o Gabinete de Comunicação e Imagem do HGB, através de uma nota de repúdio, considera caluniosas e difamatórias passíveis de responsabilização civil e criminal as informações postas a circular nas redes sociais, e garante que em nenhum momento o “HGB deixou de efectuar exames de ecografia, em virtude da médica especialista estar em gozo de férias”.

Na mesma nota de repúdio é garantido que o serviço de ecografia continua a ser prestado tanto naquela unidade hospitalar de referência na província como no do Hospital Regional do Lobito através de um outro médico cubano na província, isto das 8 às 15 horas às segunda-feira, terça e quarta. E às quinta-feira e sexta-feira no Hospital Regional do Lobito.

Geraldo José Silva