AGENTES DA ORDEM PÚBLICA PASSAM A USAR CÂMARAS CORPORAIS

Os agentes da ordem pública e reguladores de trânsito passam a portar câmaras corporais por orientação do Ministério do Interior para fiscalizar a actuação dos efectivos no exercício das suas funções.

Ainda em fase experimental na província de Benguela, as câmaras corporais serão usadas pelos agentes da ordem pública e reguladores de trânsito, mas com o tempo serão também instaladas nas viaturas.

A iniciativa do Ministério do Interior que visa fiscalizar a actuação dos efectivos dos diferentes órgãos foi anunciada pelo Delegado e Comandante Provincial da Polícia Nacional em Benguela, Comissário Aristófanes Vila Cardoso dos Santos.

Em conversa com a população local no âmbito da celebração dos 48 anos da Polícia Nacional, o Comissário Aristófanes Vila Cardoso dos Santos, manteve na terça-feira, um encontro para estreitar a relação Polícia – Cidadão, como forma de aproximar o utente aos serviços da segurança pública.

Em companhia dos Comandantes de Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta, o Delegado e Comandante da Polícia Nacional em Benguela, Comissário Aristófanes Vila Cardoso dos Santos, reiterou a necessidade da elevação cada vez mais dos níveis de denúncias que “ajudam bastante no exercício da actividade policial”.

Para o jurista, Hutson Vasco, a iniciativa que orienta o uso de câmaras corporais nos agentes da ordem pública e reguladores de trânsito vai ajudar a inibir abusos de poder e corrupção nas estradas, desde que os órgãos do Ministério do Interior sejam rigorosos e implacáveis nas acções disciplinares contra os agentes que pratiquem actos abusivos a lei.

Geraldo José Letras