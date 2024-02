11 DE NOVEMBRO NA IMERSÃO DO CAPIM

Imagem actualizada mostra o exterior do Estádio Nacional 11 de Novembro banhado por muito capim, o que implica cogitar se há, de facto, uma empresa especializada para a remoção do capim que aí se abriga.

Esta fotografia intriga e entristece na sua maioria os amantes do futebol angolano, que a seu ver o estádio carece de um equipa de gestão séria, voltando, mais uma vez, a atribuir a culpa a Federação Angolana de Futebol (FAF).

“Isso é uma grande vergonha, só pensam neles. Algo que custou muito aos cofres do Estado deixam mesmo assim desta forma?! Federação Angolana de lixo, presidente incapacitado! Isso é muito triste, até me dói muito no coração, sério mesmo!”, lamentou Délcio Silvestre.

“O que falta é sabedoria, compromisso, seriedade, visão, interesse, patriotismo, valorização, respeito, educação social e política, inteligência. Isso tudo não há por parte de nenhum político ou governante, por isso até o básico dos básicos aqui não funciona correctamente! Isso é algo que não se admite”, disse Aniceto dos Santos.

Lembrar que, na gestão do Estádio 11 de Novembro está o antigo futebolista Luís Cazengue “Luizinho”, nomeado em Janeiro de 2023 em comissão ordinária para o cargo de Director do Estádio, em Luanda, pela então Ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto. Na altura, a antiga ministra colocou fim às funções da então comissão de gestão do imóvel, liderada por Joaquim Cafuchi.

No entanto, muitos são os que se estão insatisfeitos com a gestão de Luís Cazengue, afirmando mesmo que “Luizinho”, como é popularmente conhecido, é daqueles que muito fala e pouco faz. O exemplo disso é António Jorge que afirmou que “Luís Cazengue não é gestor de recintos desportivos e também não está a fazer nada para entender do assunto, fica a falar tanto e não mostra o que ele deve fazer. Infelizmente muitos dos cargos neste país são para os bajuladores. Eu diria mesmo 90%.”

Fora o 11 de Novembro, o antigo ponta-de-lança do Petro de Luanda, conforme consta no currículo, foi durante oito anos gestor do complexo desportivo Manuel Berenguel, da Rádio Nacional de Angola (RNA).

Para o Linoalfredo Dino, continuar-se-á a bater na mesma tecla, pois, o problema será sempre de manutenção. “Constroem estádios para posteriormente entregar a Deus. Assim é complicado”, lastimou.

Construído em 2010 por ocasião do CAN, o 11 de Novembro tem capacidade para 50 mil espectadores, sendo a maior infra-estrutura do desporto “rei” construída no país.

