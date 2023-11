“SUCESSO” DO COMBATE À CORRUPÇÃO LEVA JOÃO LOURENÇO A WASHINGTON?

Analistas políticos com os cérebros vendidos à bajulação de João Lourenço nos órgãos públicos de comunicação social do país, buscam fazer crer que é o “sucesso” do combate à corrupção que motivou o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, a abrir as portas da Casa Branca ao “João Vende Pátria”.

Por Geraldo José Letras

Em declarações aos órgãos públicos em torno da visita do Presidente da República, João Lourenço, à Casa Branca, a convite do seu homólogo norte-americano, Joe Biden, nesta quinta-feira, 30 de Novembro, vão fazendo crer os angolanos que ainda assistem às TPA’s, lêem os katujornais de Angola e ouvem o chiar da Rádio Nacional de Angola, todos ao serviço do MPLA, que é o “sucesso” do combate à corrupção que faz o Presidente dos Estados Unidos da América convidar João Lourenço a tomar café na Sala Oval da Casa Branca, Washington DC.

Um dos analistas políticos com o cérebro vendido à bajulação de “João Vende Pátria” é Paquissi Mendonça que, desde domingo, está na TPA em pé para convencer os angolanos que não o ouvem, que o que levou Joe Biden a convidar o Presidente da República foi o “sucesso” do combate a corrupção, quando são outros interesses como económico, militar e estratégicos que levaram os “‘imperialistas’ americanos a apostar em João Lourenço”, afirmou o jornalista Ilídio Manuel que desmascara os analistas políticos com os cérebros vendidos a bajulação de João Lourenço, que “o combate à corrupção, além de selectivo, tornou-se num autêntico fracasso, numa bandeira esfarrapada que João Lourenço vai hasteando uma vez ou outra, de acordo com as suas pretensões políticas”.

Ilídio Manuel levanta suspeitas sobre a actuação da (in)justiça sobre o general “Kope”. “Logo em vésperas da visita do Presidente da República aos ” States?”, suspeitou, ao acrescentar que “excepcionalmente, a (in)justiça tem punido os elos mais fracos na cadeia de responsabilidades, tendo como exemplo mais recente o ‘Caso Major Lussaty ‘”.

“O próprio Paquissi Mendonça muito provavelmente não acredita no combate à corrupção, mas através do seu execrável exercício de bajulismo, ele deve sentir-se forçado a fazer esses papéis ridículos”, considerou.

Para que não seja barrado à entrada da Casa Branca por atraso na quinta-feira, João Lourenço em companhia da sua dama, já viajou hoje para Washington DC.

No encontro com João Lourenço, o Presidente dos Estados Unidos da América quer falar de modo particular sobre o desenvolvimento do Corredor do Lobito que ligará Angola a República Democrática do Congo e a Zâmbia, além de aprofundar em questões de cooperação bilateral nas áreas do comércio, investimento, clima e energia, entre os dois países.