POSTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA RENOVÁVEL

A petrolífera estatal (do MPLA) Sonangol inaugurou hoje o seu primeiro posto de abastecimento com fonte de energia fotovoltaica, em Luanda, um investimento de 254.000 dólares (231 mil euros), enquadrado na sua estratégia de transição energética de Angola.

O denominado Posto de Abastecimento Anduri, localizado no município de Icolo e Bengo, Estrada Nacional 230, a 120 quilómetros do centro da capital angolana, conta com 102 painéis fotovoltaicos instalados na sua estrutura, um sistema de carregamento de baterias e uma autonomia para funcionar em 24/24 horas.

A infra-estrutura foi inaugurada pelo presidente da Comissão Executiva da Sonangol Distribuição e Comercialização, Eusébio Vunge, e pelo presidente da Comissão Executiva da Sonangol Gás e Energias Renováveis, Manuel Barros.

Ambos os responsáveis se manifestaram “orgulhosos” com o projecto, que, disseram, sinaliza “um importante passo para a transição energética” da petrolífera Sonangol, tendo garantido que a iniciativa será replicada, a partir de 2024, em 17 postos de abastecimento espalhados pelo país.

Segundo Eusébio Vunge, as directrizes estratégicas do grupo Sonangol pressupõem que pelo menos 12% do programa de investimentos da petrolífera, em 2024, será destinado às energia renováveis.

“Deveremos, até 2030, ter 25% das nossas operações em energias renováveis, deveremos também descarbonizar as nossas operações e este é um importante passo neste sentido”, disse.

O presidente da Comissão Executiva da Sonangol Gás & Energias Renováveis, Manuel Barros, disse, na ocasião, que este primeiro projecto fotovoltaico, orçado em 254 mil dólares e investimento 100% da petrolífera, resulta de um “esforço gigantesco” da empresa.

“Foi um projecto concebido e executado com a participação activa de colaboradores da Sonangol e será operado 100% pela Sonangol. É um grande marco para a nossa estratégia rumo à transição energética”, salientou.

Manuel Barros considerou a inauguração do Posto de Abastecimento Anduri como “um marco importante para a sustentabilidade” das operações da empresa e, “sobretudo, para a contribuição nacional determinada nos esforços de redução da emissão de gases com efeito de estufa”.

Expressou satisfação pelo empreendimento, cujos 102 painéis fotovoltaicos estão instalados na parte superior da estrutura, referindo tratar-se de uma experiência “boa e com êxito” e, por isso, “será replicada a partir de 2024 em mais 17 postos de abastecimento”.

Sobre acções para a transição energética em curso na Sonangol, Manuel Barros afirmou que a empresa está, neste momento, em processo de investimento em massa no sector, dando conta que um segundo empreendimento com energias renováveis será instalado, ainda este ano, no enchimento de gás no Cubal, província angolana de Benguela.

“Neste posto Anduri temos uma economia de escala de mais de 60 toneladas previstas/ano, com uma contribuição para a redução da emissão de gases com efeito estufa de menos 180 toneladas por mês”, rematou o dirigente da petrolífera angolana.

Lusa