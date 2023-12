OBCECADO E, CLARO!, MAL COMPREENDIDO

Em cerimónia de cumprimentos de fim de ano ao governador Provincial de Luanda (GPL), nesta sexta-feira, 22 de Dezembro, Manuel Homem, que lamentou ter sido mal compreendido prometeu continuar em 2024 com os programas de reordenamento do comércio, do trânsito e plantar mais árvores na capital do país, bem como melhorar o sistema de drenagem.

Por Geraldo José Letras

Num discurso direccionado aos seus vice-governadores na província, administradores municipais, directores provinciais assessores e colectivo de trabalhadores do GPL aos quais chamou à preocupação de “servir melhor os munícipes”, Manuel Homem que se disse “mal compreendido por alguns” que não especificou, mostrou-se satisfeito com o programa de reordenamento do comércio em várias artérias da província, com destaque para a zona comercial do São Paulo onde “hoje já se pode circular de forma livre e organizada a pé e ao volante”.

Sobre os ataques dos fiscais comunitários e agentes da Polícia Nacional contra as vendedoras ambulantes, o governador de Luanda nada disse, mas avisou que o Programa de Reordenamento do Comércio que passa por proibir a venda em passeios e na via pública é para continuar em 2024.

A definição de paragens fixas para os taxistas, que inferna a relação desta classe com os reguladores de trânsito, não mereceu a preocupação de Manuel Homem que apenas prometeu continuar com o Programa de Reordenamento do Transito, ainda que seja “mal compreendido por alguns”.

O governante que ambiciona até 2027 plantar mais de um milhão de árvores, e cerca de 10 milhões até 2034, em obediência ao Programa de Arborização de Luanda (PAL), pediu, na ocasião, a colaboração dos mais de 10 milhões de luandenses para que “cada um, lá onde estiver, plante pelo menos uma árvore”.

“Se todos participarmos, poderemos ter mais árvores antes de 2034”, acreditou.

No âmbito da carteira do PIIM (Programa Integrado de Intervenção nos Municípios), Manuel Homem anunciou a construção de mais escolas.

O governante reconheceu a necessidade de mais investimento na rede de drenagem da província de Luanda, que em época chuvosa não suporta o escoamento das águas da chuva, criando dificuldades aos munícipes que é o “foco de toda a família GPL”, por essa razão prometeu trabalhar para que em 2024 a bacia de retenção da BCA, no município do Cazenga seja intervencionada.