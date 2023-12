JOVEM DETIDA POR PROVOCAR ABORTO

Felícia, jovem de 24 anos, foi detida nesta sexta-feira, 29 de Dezembro, no Centro Materno Infantil do município do Chinguar, província do Bié, por interrupção de gravidez de quatro meses.

Por Geraldo José Letras

Depois de ingerir três comprimidos do fármaco de tipo Citoctex, e introduzir um outro no canal vaginal para causar a interrupção da gravidez de quatro meses, isto na quinta-feira, 28 de Dezembro, em casa, Felícia teve de ser levada às pressas para o Centro Materno Infantil do Chinguar nesta sexta-feira porque a acção resultou em complicações de fortes dores e contracção do útero.

Interrogada pelas parteiras da unidade hospitalar, a jovem de 24 anos assumiu o aborto causado, pelo que mediante denúncia acabou detida pelos efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Bié.

Em declarações ao Folha 8, o chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Bié, Simão Londaca, disse que “a cidadã em causa depois que recuperar no Centro Materno Infantil onde se encontra a ser assistida vai ser presente ao Ministério Público”.

OPERAÇÃO OKULIANJA

Em resultado da Operação Okuliandja que decorre no âmbito da preservação e combate à vandalização de bens públicos, na província do Bié, Simão Londaca confirmou a detenção de três jovens de 17, 18 e 20 anos por roubo de 245 metros de cabos eléctricos nesta quinta-feira, 28 de Dezembro.

Tratam-se dos cidadãos Luciano Quintas, mais conhecido por Lury, André Camiti André Manuel, mais conhecido por Camiti, e Joaquim Geraldo Amaral Lemos, mais conhecido por Lebo.

A detenção dos implicados ocorreu depois de um trabalho de inteligência criminal desencadeado pelos operacionais das do SIC e Polícia Nacional no bairro São Domingos Município de Camacupa.

Os referidos 245 metros de cabos eléctricos foram recuperados quando os suspeitos pretendiam comercializá-los no mercado informal, esclareceu o Chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC na província, Simão Londaca.