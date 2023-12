COMERCIANTE ERITREU APANHADO EM FLAGRANTE A ADULTERAR ARROZ

Um comerciante de nacionalidade eritreia cujo nome o Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província da Huíla não revela, acabou detido em flagrante por falsificação de pesos e medidas de sacos de arroz em mau estado de conservação no mercado informal do Mutundo.

Por Geraldo José Letras

O comerciante eritreu de 36 anos foi apanhado em flagrante pelos efectivos do SIC enquanto abria sacos de arroz da marca ST, de 25 kg, retirando um a dois quilos de arroz para encher outros sacos que de seguida os selava com a ajuda de uma máquina para o efeito.

Segundo o porta-voz daquele departamento do Ministério do Interior na província da Huíla, Segunda Kitumba, em declarações ao Folha 8, os operacionais do Serviço de Investigação Criminal que foram em resposta a uma denúncia anónima procederam, além da detenção do comerciante em causa, a apreensão de uma máquina de selar sacos, uma balança automática, uma tesoura e 97 sacos de arroz em mau estado de conservação destinados à venda num dos armazéns do mercado informal do Mutundo, onde o mesmo praticava o acto de falsificação de pesos e medidas no interior do estabelecimento.

Já detido, o comerciante será submetido a julgamento sumário para que o juiz decida a sua situação carcerária.

Em reacção à detenção do comerciante eritreu, vários munícipes do Lubango elogiaram a actuação do Serviço de Investigação Criminal naquela província onde denunciam a existência de vários comerciantes estrangeiros que diante da alta procura do arroz, principal produto na dieta alimentar da população, também recorrem à prática da falsificação das medidas do saco de arroz nos armazéns.