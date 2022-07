TAMBÉM HÁ ENERGIA MORAL LIMPA E RENOVÁVEL?

A directora executiva da Associação Lusófona de Energias Renováveis (ALER) afirmou hoje que Angola está a entrar no mapa das energias renováveis e que o passo seguinte será um maior envolvimento do sector privado neste mercado. Quem quiser que acredite. O MPLA não acredita, mas que lhe dá um jeitão ao nível da propaganda eleitoral, isso dá.

Isabel Cancela de Abreu, que falava à margem de uma conferência internacional sobre energias renováveis, em Luanda, elogiou (naturalmente) o caminho que Angola tem feito neste domínio e salientou o interesse dos associados da ALER – empresas lusófonas – em promover o tema e participar em fóruns para falar sobre as oportunidades que existem.



“De há uns anos para cá, o Governo tem dado maior atenção a estes temas, acreditamos que os dados estão lançados e que o sector vai avançar a grande velocidade”, declarou a dirigente da ALER.

No caso de Angola, destacou que, além dos projectos já tornados públicos, “há muitas intenções de investimento” que revelam a existência de muitas empresas interessadas em desenvolver projectos de energias renováveis em Angola.

A ALER promoveu, em conjunto com a Associação Angolana de Energia Renováveis (Asaer), uma conferência que tem como objectivo “divulgar o que é que já está a ser feito e quais as condições que são necessárias para que se continue o desenvolvimento de projectos, em particular com a participação das empresas privadas, o nosso objectivo é criar este debate”.

A dirigente da ALER afirmou que o Governo angolano tomou a iniciativa “e as empresas querem dar continuidade”, considerando que há um ambiente propício, mas é necessário garantir que condições favoráveis para que haja um investimento privado.

Alertou nomeadamente para a incapacidade do fornecedor de energia eléctrica (ENDE) cobrar as dívidas ao consumidor final, agravando o risco, o que vai tornar mais caro o investimento.

“Como todos sabemos quanto maior o risco, maior o custo do investimento e os financiadores têm de ter garantias de que este risco vai ser mitigado, este é um grande desafio”, apontou, adiantando que a ALER integra um grupo de trabalho com o governo, juntamente com a Asaer para ajudar a mitigar esse risco.

“Neste momento, o Estado tomou a iniciativa e contratou empresas directamente. O que nós gostávamos é que fossem lançados concursos para que haja condições de concorrência. Quando há concorrência e transparência, os preços baixam, porque são muitas empresas a concorrer para o mesmo serviço, para o mesmo produto”, sustentou.

A responsável da ALER adiantou que está também a ser preparado um regulamento da produção vinculada renovável, aplicável à produção de energia com base em fonte de energia renovável, com potência superior a 10 megawatts, que irá definir todas as questões normativas para então serem lançados os concursos.

AS (ESQUECIDAS) LIÇÕES DE ISABEL DOS SANTOS

Como o Folha 8 noticiou, o Presidente de Angola, João Lourenço, comprometeu-se na 26.ª conferência do clima das Nações Unidas (COP26), em Glasgow, a aumentar para 70% o uso de fontes renováveis de energia até 2025.

Em Agosto de 2019, num artigo publicado na revista financeira britânica Global Banking & Finance Review, Isabel dos Santos afirmou: “Precisamos de pensar nas questões ambientais e em como aproveitar e explorar de forma inteligente os recursos naturais: precisamos de energia limpa, de água limpa, de solos não poluídos…”

Na intervenção, o chefe de Estado disse que o país privilegia “a produção e consumo da energia limpa proveniente das barragens hidroeléctricas existentes e outras por construir, assim como mais fontes renováveis de energia, com destaque para projectos de produção de energia fotovoltaica como parques solares, que vão reduzir o consumo de combustíveis fósseis na produção de energia eléctrica”.

Actualmente, vincou, a matriz energética do país, um dos maiores produtores mundiais de petróleo, já inclui 62% de fontes renováveis e a ambição é “chegar a 70% em 2025”.

João Lourenço manifestou também o empenho de Angola no esforço em combater as alterações climáticas com outras medidas, como o protecção e repovoamento florestal, em particular de mangais, através de uma campanha nacional de plantação de mudas de manga ao longo da extensa orla marítima nacional.

Angola é um dos mais de 100 países subscritores de um novo acordo para parar e reverter a desflorestação e degradação do solo. João Lourenço disse ainda que Angola celebrou em Washington, nos Estados Unidos, um convénio com o Fundo Internacional de Conservação (ICCF) para a conservação dos parques nacionais de Luengue-Luianae e Mavinga “para a protecção da vida selvagem animal e vegetal e o desenvolvimento do turismo internacional sustentado”.

O presidente angolano reiterou o compromisso com os objectivos de desenvolvimento sustentável África 2063, mas não especificou quais as metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa no âmbito do Acordo de Paris.

“Reiteramos aqui a firme vontade e determinação de Angola continuar comprometida com a Acção Climática e com a adopção de um modelo de desenvolvimento de baixo carbono”, concluiu.

No texto publicado na Global Banking & Finance Review, no dia 27 de Agosto de 2019, Isabel dos Santos sublinhou a importância do Acordo de Livre Comércio Continental Africano (AfCFTA). A empresária assinalou que o acordo deve permitir “uma melhoria significativa da economia global do continente africano”, destacando que este é o “maior bloco comercial no mundo desde a fundação da OMC (Organização Mundial do Comércio), em 1994”.

“Actualmente estou a trabalhar com partes interessadas ao longo do espectro, incluindo investidores no estrangeiro e comunidades económicas locais, e Governo para nos empenharmos no desenvolvimento de Angola”, afirmou a ex-presidente da petrolífera Sonangol, citada num artigo identificado como conteúdo patrocinado.

Isabel dos Santos, numa posição diametralmente oposta à do seu carrasco (João Lourenço) acredita num desenvolvimento da economia africana através do “investimento no povo” angolano e “nas comunidades locais”.

“Faremos isso através de iniciativas educativas, fornecimento do acesso a telecomunicações e instituições bancárias, construção de hospitais para mulheres, hospitais pediátricos e iniciativas para água potável”, disse ainda a empresária, que considera que estes são “elementos essenciais” para o crescimento e desenvolvimento de Angola.

Além disso, a filha do antigo chefe de Estado José Eduardo dos Santos considerou que a educação e o desenvolvimento de aptidões são também fundamentais para um crescimento económico mais sustentável. Mais uma vez o oposto da prática de João Lourenço.

“Nós lutamos para colmatar as falhas tecnológicas, culturais e económicas entre países como Angola e gigantes da manufacturação, como a China”, disse, dando o exemplo da parceria de então entre a Unitel, empresa de telecomunicações, e a chinesa Huawei.

Para o desenvolvimento do comércio, Isabel dos Santos assinalava que Angola necessitava de melhorar infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias de modo a corresponder aos padrões internacionais.

A empresária apontou que, apesar do interesse de países como Rússia, China e Índia, “há muito trabalho que precisa de ser feito neste aspecto”.

Em Maio de 2018, numa intervenção na Universidade de Yale, Isabel dos Santos afirmou que “África tem a maior concentração de população jovem de todo o planeta. É essencial antecipar o crescimento esperado da população, mas podemos enfrentar este desafio com esperança, com uma perspectiva positiva para um amanhã positivo”.

Como oradora convidada da Universidade de Yale, defendeu que “para crescer precisamos de um novo modelo económico. Acredito numa nova História de África, uma nova narrativa escrita por todos nós. E nesta nova história, os outros devem compreender-nos e respeitar-nos, porque já não é sustentável a diferença de desenvolvimento entre países”.

“Precisamos de pensar nas questões ambientais e em como aproveitar e explorar de forma inteligente os recursos naturais: precisamos de energia limpa, de água limpa, de solos não poluídos. Hoje, com a tecnologia é possível reduzir a assimetria entre o continente africano e o resto do mundo. A inovação e a tecnologia vão-nos permitir crescer e eliminar o fosso entre nações”, afirmou Isabel dos Santos.

