DO PETRÓLEO ÀS… SALSICHAS

Angola exportou 394,22 milhões de barris de petróleo bruto em 2021, comercializados ao preço médio de 70,7 dólares por barril, com uma receita bruta de 27,87 mil milhões de dólares (24,5 mil milhões de euros). Enquanto isso, João Lourenço (Presidente da República, Presidente do MPLA e Titular do Poder Executivo) inaugurou hoje uma charcutaria de origem portuguesa orçada em 25 milhões de dólares…

Segundo o secretário de Estado para os Petróleos e Gás angolano, José Barroso, a receita bruta arrecadada em 2021 representou um aumento de 51,4% comparativamente a 2020, não obstante o volume total exportado em 2021 ter sido inferior em 11,69%.

O governante, que falava hoje, em Luanda, durante a apresentação da síntese do balanço das exportações de petróleo e gás natural referentes ao quarto trimestre de 2021, referiu que a Covid-19 e as decisões da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) influenciaram nesse período o preço do Brent.

O Brent, referência das exportações angolanas, registou nos últimos três meses de 2021 o preço médio de 79,76 dólares (70 euros) por barril.

Um total de 98,9 milhões de barris de petróleo bruto foi exportado por Angola no quarto trimestre de 2021, correspondendo a 1,7 milhões de barris por dia, que resultou numa receita bruta de aproximadamente 7,83 mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de euros).

Os resultados das realizações da estatal angolana Sonangol e concessionária Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) foram apresentados pelo presidente da comissão executiva da Sonangol Comercialização Internacional, Luís Manuel.

A Sonangol e a ANPG comercializaram ambas, nesse período, cerca de 40 milhões de barris, “representando uma diminuição de cerca de 3,8 milhões de barris” quando comparado com os volumes exportados no terceiro trimestre de 2021.

Ambos os organismos alcançaram uma receita bruta de cerca de 3 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros), um decréscimo de 45 milhões de dólares (39 milhões de euros) quando comparado com as receitas alcançadas no trimestre anterior.

Do volume total exportado no quarto trimestre de 2021, 24,59% pertence à ANPG, 15,79% pertence à Sonangol e as restantes são das companhias estrangeiras.

A China foi o principal destino do petróleo bruto angolano em Outubro, Novembro e Dezembro de 2021 com 61,57%, seguido da Índia (11,87%), Tailândia (4,9%), Gibraltar (2,52%), Itália, Espanha, Canada e África do Sul com 2,4% cada.

O gigante asiático foi também o principal destino do petróleo angolano em 2021 com 71,51%, do total das exportações, seguido da Índia com 7,02%.

Em relação ao gás natural, em 2021 as exportações angolanas totalizaram cerca de 4,48 milhões de toneladas métricas, valorizadas em aproximadamente 3,1 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros).

José Barroso assinalou que a receita bruta arrecadada com as exportações do gás em 2021 “é quase três vezes superior a obtida em 2020, fruto do aumento dos preços no mercado internacional”.

O LNG, o gás butano e o gás propano foram maioritariamente exportados, em 2021, para a Ásia, enquanto os condensados foram exportados principalmente para os Estados Unidos da América.

E (também) a charcutaria…

Entretanto o Presidente angolano, João Lourenço, inaugurou hoje, em Luanda, uma fábrica de charcutaria da empresa de origem portuguesa Quinta de Jugais, que representa um investimento de 25 milhões de dólares (22 milhões de euros).

Na cerimónia de inauguração, João Lourenço defendeu o aumento da produção agrícola e industrial, destacando o potencial de Angola neste domínio, e incentivou ao repovoamento bovino para parar com as importações de carne.

“Angola precisa de fazer o repovoamento pecuário do país e, mais especificamente, repovoamento bovino”, defendeu, apontando o planalto da Camabatela como uma zona privilegiada.

Criticou, por outro lado, o facto de Angola continuar a importar carne de países como o Brasil, Argentina ou Botsuana.

“O país está há 46 anos a importar carne quando tem condições muito boas para ser auto-suficiente para produzir carne, em particular carne bovina”, apontou. Tal como no tempo colonial, terá pensado João Lourenço…

No mesmo sentido, apelou aos investidores privados que apostem na indústria de curtumes, pois do gado “deve-se aproveitar tudo, não deve haver desperdício”, indicando que as peles deviam ser mais valorizadas, até por questões ambientais.

O chefe do executivo angolano foi questionado sobre a morte do gado proveniente do Chade, que foi entregue a Angola, no ano passado, como parte do pagamento da dívida daquele país, sugerindo que não se deveu à falta de adaptação.

“O gado africano tem muito maior probabilidade de sobreviver num país africano”, disse João Lourenço, lembrando que Angola já recebeu animais provenientes de outros países, como o Brasil, pelo que o problema não seria falta de adaptação, mas por eventual falta de condições de quem recebeu o gado.

“O gado acaba por se comportar como um hóspede num hotel, tem de encontrar condições que só dependem do homem e, se não encontrar, o resultado é mau. Estamos proibidos de deixar que aquela desgraça se repita”, frisou.

Em Junho do ano passado, o Governo confirmou a morte de 385 bovinos de um total de 4.351 importados do Chade, que atribuiu a uma peripneumonia contagiosa.

A fábrica da Quinta de Jugais Angola, com 8.000 metros quadrados, vai produzir produtos de charcutaria, cozidos e fumados, contando com uma capacidade instalada para o processamento de 800 toneladas por mês.

Fiambre, mortadela, chouriço e enlatados são alguns dos produtos que vão sair da fábrica de direito angolano, localizada na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, em Viana (arredores de Luanda), que vai criar mais de 170 empregos.

Segundo o ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, com a nova unidade, Angola passa a contar com oito fábricas de transformação de carnes, que processam 19.884 toneladas por ano e criam um total de 418 postos de trabalho.

Entre 2019 e 2021, o país importou 143.910 toneladas de transformado de carne, equivalentes a 220 milhões de dólares (194 milhões de euros).

Só para recordar a quem está no poder há 46 anos

Os que têm 46 anos, talvez, não saibam! Vale a pena recordar, o que os portugueses, que o MPLA tanto odeiam, deixaram em 1975 em Angola, além de habitações, escolas, hospitais etc., etc., que não constam nesta lista! Isto para 8 milhões de pessoas!

PETRANGOL – Refinaria e Distribuição de Combustíveis.

DTA-TAAG – Linhas Aéreas ligando todas as províncias, mesmo entre elas.

CFB – Caminho de Ferro de Benguela, do Lobito a Dilolo-RDC.

CFM – Caminho de Ferro de Moçâmedes, da Namíbia até Menongue.

CFA – Caminho de Ferro de Angola, de Luanda até Malange.

CFA – Caminho de Ferro do Amboim, de Porto Amboim até à Gabela.

SOREFAME – Metalúrgica, Construção de Comboios e Barcos.

CECIL – Fábrica de Cimento.

INDUVE – Fábrica de Óleos de Produtos Alimentares.

CASSEKEL – Fábrica de Açúcar da Catumbela.

TENTATIVA – Fábrica de Açúcar do Norte.

AAA – Algodoeira Agrícola de Angola – Óleos Alimentares.

EPAL – Fábrica de Conservas de Sardinha e Atum.

ICA – Instituto dos Cereais de Angola.

ICA – Instituto do Café de Angola – 3.º Produtor Mundial.

IAA – Instituto de Algodão de Angola – 4.º Produtor Mundial.

IVA – Instituto Veterinário de Angola – 1.º Exportador de Carne Bovina de África.

IAA – Instituto Agrícola de Angola – 2.º Exportador de Sisal de África.

GM – Grémio do Milho, 1.ª rede de Silos de África.

CTT – Correios e Telefones, cobrindo todo o território.

CUCA – Cervejas Cuca, Skol, Rações Avicuca e Concentrado de Maracujá.

NOCAL – Fábrica de Cerveja.

EKA – Fábrica de Cerveja.

N’GOLA – Fábrica de Cerveja.

ANTÁRTICA – Refrigerantes, 10 sabores.

CANADA DRY – Refrigerantes 5 sabores incluindo a Coca-Cola.

CARBO SIDRAL – Refrigerantes de Maçã.

LACTANGOL – Queijos e Leite Pasteurizado.

BUÇACO – Indústria Salsicharia.

NOVA AURORA – Indústria Salsicharia.

QUILENGUES – Indústria de Salsicharia.

SOVAN – Fábrica de Vinho de Laranja.

COALFA – Fábrica de Vinho de Laranja.

CANJULO – Fábrica de Vinho de Ananás.

CAXI – Fábrica de Vinho de Ananás.

MABOR – A Maior Fábrica de Pneus de África.

FABIMOR – Fábrica de Motorizadas e Bicicletas.

FBA – Fábrica de Sapatos.

ANIAL – Fábrica de Tintas de Angola.

DYRUP – Fábrica de Tintas.

CORAL – Cores de Angola, Fábrica de Tintas.

ROBIALAC – A Maior Fábrica de Tintas de Angola.

LUPRAL – Fábrica de Fibrocimento de Angola.

ANGASES – Indústria de Oxigénio, Azoto, e outros gases líquidos.

HITACHI – Linhas de Montagem.

SCANIA – Linhas de Montagem Manuel Conde em Viana.

CCUP – Companhia de Celulose do Ultramar Português (3000 operários).

MIDAL – Matadouros Industriais de Angola.

ESTRELA – Fábrica de Frutas em Calda e Cristalizadas.

ALLA RIBA – Indústria de Redes de Pesca.

FARINHA DE PEIXE – 2.º Maior Exportador do Mundo.

1973 – A OMS – Organização Mundial de Saúde declara extinta a raiva em Angola. Todos os cidadãos do Mundo poderiam viajar para Angola sem vacinas.

EDUCAÇÃO GRATUITA – Em todo o território.

SAÚDE GRATUITA – Em todo o Território.

1972 – Todas as capitais de província ligadas por asfalto.

Maior número de cabeças de gado bovino de África.

Maior frota pesqueira de África (Porto Amboim-Baía Farta-Tomboa).

1974 – Maior crescimento económico de África e o segundo em todo o mundo.

Banco de Angola, Banco Pinto e Sottomayor, Banco Comercial de Angola, Banco de Crédito Comercial e Industrial, Banco Totta Standard, FINIBANCO – Espírito Santo, ANGOLANA – Companhia de Seguros, IMPÉRIO – Companhia de Seguros, TRANQUILIDADE – Companhia de Seguros, FIDELIDADE – Companhia de Seguros.

DIAMANG – Exploração de Diamantes, ANGLO-AMÉRICA – Exploração dos Sub-solos, MINEIRA – Exploração de Minério (Cuima e Cassinga), CABINDA GULF OIL – Exploração de Petróleo, TEXACO – Distribuidora de Combustíveis, SHELL – Distribuidora de Combustíveis, SACOR – Distribuidora de Combustíveis, ESSO – Distribuidora de Combustíveis, FINA – Distribuidora de Combustíveis.

ANGOLA 1974: Maior destino Turístico da África Austral.

DE NÍVEL MUNDIAL: Basquetebol, Hóquei em Patins, Automobilismo, Luta Livre.

LUANDA: O 1.º Laboratório de Ensino de Línguas Estrangeiras de África, Colégio José Régio – Samba.

Folha 8 com Lusa