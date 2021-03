“Mistério do Casamento” em exibição

A companhia de teatro Dadaísmo apresenta no dia 27 de Março às 20 horas no Royal Plaza Hotel em Talatona, o espectáculo “Mistério do casamento” de autoria de Áurio Quicunga.

Por Nvunda Tonet

Viver com alguém debaixo do mesmo tecto, dormir e acordar todas as manhãs, é o sonho de muitas pessoas, mas nos dias de hoje parece uma tarefa desoladora. Filhos, contas, familiares de um e de outro, casa, trabalho, empregados, ciúmes, são tantos os itens que compõem uma vida a dois que muitos cônjuges “desligam-se” de si mesmos.

Nesta peça, a companhia Dadaísmo apresenta aos espectadores a história de dois jovens (Hugo e Dina) que após contraírem o matrimónio começam a passar por vários conflitos conjugais e consultam um psicólogo que tem uma resposta para todos os problemas dos pacientes. A sua esposa Anita acusa Benedito de ser responsável pelo estagnar da relação.

Na mesma nota pode ler-se o enquadramento temático que a companhia pretende passar para os espectadores “uma abordagem que visa realçar a importância do diálogo nas relações, fidelidade e cumplicidade no lar”.

De realçar que a companhia de teatro Dadaísmo já representou Angola no Festival Internacional de Teatro no Rio de Janeiro em 2014 e em Novembro de 2015 participou no Festival da Lusofonia em São Paulo, Brasil.

Tertúlia: A Academia Angolana de Letras realiza no próximo dia 1 de Abril, uma tertúlia virtual sobre a vida e obra do escritor angolano Boaventura Cardoso. O encontro poderá ser assistido pelos internautas através da plataforma ZOOM (ID: 6985716385; Senha: AAL2021) e terá como moderada a professora universitária são-tomense, Inocência Mata.

Literatura: “Os Passos Decisivos da Rainha Njinga” é o título do novo romance do escritor John Bella sobre Njinga Mbandi, a soberana do reino do Ndongo e Matamba, que desafiou o colonialismo português e se tornou num ícone da resistência africana no feminino. O terceiro livro do autor, focado na vida da rainha Njinga, conta com a chancela da Editora das Letras, em parceria com a União dos Escritores Angolanos e é apresentado ao público na segunda quinzena de Abril, informou, o autor ao Folha 8.