Irineia Gabriel representa Angola

A Directora do Centro de Estudos do Desporto de Guimarães (Portugal) – unidade de trabalho na área da investigação e formação criada em 2018 pela Tempo Livre-, Paula Nogueira, e Alexandra Gonçalves (atleta de futsal da GTeam e estudante de Enfermagem) são as portuguesas presentes no projecto FLOT – Female Leaders of Tomorrow, uma iniciativa da TAFISA – The Association for International Sport for All cofinanciada pela Comissão Europeia. Uma outra jovem atleta, dirigente desportiva e universitária, Irineia Gabriel (de Luanda), representa Angola no mesmo grupo de trabalho.

O FLOT é um projecto co-financiado pela Comissão Europeia que tem como objectivo capacitar uma nova geração de jovens mulheres europeias e africanas que desenvolvem actividade na área do Desporto para Todos, e dotá-las com ferramentas, conhecimentos, experiências e orientação necessários para liderar este movimento global que, entre outros flagelos, combate a inactividade e o sedentarismo.

Através de um programa abrangente de mobilidade internacional e mentoria, as jovens candidatas a futuras líderes do movimento global do Desporto para Todos serão orientadas por um grupo de mentores tendo em vista a sua capacitação para a liderança.

Os 11 mentores, oriundos de sete países da África e da Europa (África do Sul, Zimbabué, Zâmbia, Alemanha, Eslovénia, Portugal e França), foram seleccionados com base no seu vasto conhecimento, experiência e sucessos alcançados com actividades, projectos e iniciativas que se inscrevem no espírito do movimento global Sport for All.

Cada mentor tem sob sua responsabilidade a orientação personalizada de duas jovens, uma africana, outra europeia, e no âmbito do projecto FLOT cada um dos 9 trios de mentoria desenvolverá projectos inovadores com aplicação prática. As 20 jovens seleccionadas são oriundas de nove países africanos (Namíbia, Angola, Botsuana, Essuatíni, Malawi, África do Sul, Zimbabué, Zâmbia, Lesoto) e quatro países europeus (Eslovénia, Portugal, Reino Unido e Alemanha).

Os projectos individuais terão de abordar um dos 12 tópicos da Missão da TAFISA 2030: Por um mundo melhor através do Desporto para Todos, um documento orientador para uma estratégia global de combate à epidemia mundial de inactividade física e que apela à mobilização de todos para que, com o seu exemplo e intervenção, sejam parte do movimento de mudança por um mundo melhor.

Paula Nogueira é mentora do projecto FLOT. Actualmente é Directora do Centro de Estudos do Desporto de Guimarães e responsável pela unidade de Investigação & Inovação, da Tempo Livre. Coordena, entre outros, estudos sobre a realidade socio-desportiva do concelho de Guimarães, acções de formação e capacitação de dirigentes, treinadores e outros agentes desportivos. É Doutorada em História das Ciências e Educação Científica (Centro de Física, Universidade de Coimbra), Mestre em Ciências da Comunicação (Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho) e Licenciada em Comunicação Social (Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho).

Tem representado a Tempo Livre em diversos projectos europeus co-financiados pela Comissão Europeia. Centra a sua intervenção em actividades que visem a sensibilização das mulheres para os benefícios da actividade física e combate à violência de género e assédio (incluindo no desporto). Foi coordenadora geral e membro da Comissão Executiva da Cidade Europeia do Desporto – Guimarães 2013 e Directora de Instalações (Multiusos de Guimarães) entre 2010 e 2017.

Alexandra Gonçalves (Xana) é jogadora de futsal no clube GTeam (Guimarães) é estudante de Enfermagem (Universidade de Trás os Montes e Alto Douro). Apaixonada por desporto, pelo futebol e futsal em particular, nunca desistiu de praticar a modalidade e na falta de equipas femininas não hesitou jogar com rapazes.

Apesar de muito jovem (20 anos) tem uma vasta experiência de vida. O seu dinamismo e resiliência contribuíram para evidenciar as suas características de liderança, que lhe abriram a oportunidade de se tornar treinadora de futsal nas camadas mais jovens. A par do desporto desenvolve actividade cívica relevante: é voluntária da Cruz Vermelha Portuguesa, colabora nas campanhas do Banco Alimentar contra a Fome, e participa como voluntária em projectos de dinamização social junto de idosos tais como o “Encontro de Saberes”, ou na recolha de fundos para apoiar pessoas em situações de fragilidade ou risco.

Artigo publicado em Guimarãesdigital