ANAC SUSPENDE OPERAÇÃO DA FLY ANGOLA

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) suspendeu a operação de voos da Fly Angola devido ao incumprimento do programa de manutenção das aeronaves, segundo um comunicado desta entidade.

No dia 3 de Dezembro a companhia aérea que opera voos interprovinciais tinha anunciado a suspensão da actividade, devido a uma “medida inesperada” da ANAC, afirmando não estar relacionada com a segurança e aero-navegabilidade das aeronaves, o que a autoridade aeronáutica vem agora desmentir, indicando que esta informação é “enganosa”.

Em causa, segundo a ANAC está o incumprimento do programa de manutenção, apesar da extensão de prazos já concedida por duas vezes, por solicitação do operador

A ANAC adianta que foi concedido um primeiro prolongamento a 24 de Maio de 2021, cuja data venceria a 31 de Agosto e um segundo a 9 de Setembro de 2021 que terminou no passado dia 30 de Novembro de 2021, altura em que operador “foi notificado, tempestivamente, que findo o prazo da extensão deveria a aeronave merecer a revisão geral (overhaul)”.

“Vencidos os prazos de extensões concedidos sem que o operador cumprisse com a manutenção supramencionada, esta Autoridade no uso das suas faculdades em defesa e segurança dos passageiros tomou a decisão de não mais conceder extensões devendo o operador cumprir com o programa de manutenção”, indica o comunicado da ANAC

A ANAC salienta ainda que os operadores aéreos são responsáveis pela gestão da continuidade de aero-navegabilidade, “obrigando-se a administrar e coordenar todas as acções preventivas e correctivas de manutenção da aeronave, essenciais para que esta possa operar em segurança, com a implementação do Programa de Manutenção aprovado pela ANAC, o que não ocorreu”.

A Fly Angola voa a partir de Luanda para Saurimo (Lunda Sul), Dundo (Lunda Norte), Lubango (Huíla), Luena (Moxico) e Moçâmedes (Namibe).

A Fly Angola é uma empresa Angolana de transporte aéreo, teve início das suas operações em Setembro de 2018, sob o slogan “Conectando Angola”, opera serviços para algumas cidades do país.

Segundo afirma, oferece serviços inovadores de transporte aéreo, com as tarifas mais competitivas do mercado, retribuindo aos clientes toda confiança depositada, quer ser reconhecida como uma companhia aérea competente e consiste, com excelência de serviços inovadores e de aceitação internacional.

Como empresa aérea, Fly Angola diz que a segurança é uma prioridade, garantindo qualidade e actuando dentro das normas e regulamentos operacionais e de segurança.

O projecto de lançamento da companhia aérea angolana foi assinado por uma agência portuguesa. A Fly Angola colocou nas mãos da Born a tarefa de desenvolver a sua primeira campanha, bem como o design das lojas, fardas, equipamentos aeroportuários e exterior das aeronaves.

Tratou-se, segundo a Born, de um “trabalho integrado com base nos padrões e cores da tradicional samacaca angolana”. Quanto à ideia central para a campanha, a agência explica que foi desenhado o conceito “Ligamos Destinos”.

O objectivo foi passar uma mensagem emocional mas também funcional, apresentando a Fly Angola como uma companhia aérea que liga famílias e negócios entre províncias.

Televisão, rádio, digital, redes sociais e outdoor foram os meios escolhidos para divulgar a campanha de lançamento da companhia.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC), até 2016 estavam licenciadas no mercado angolano 10 companhias de aviação civil para a prestação de serviço de transporte doméstico de passageiros, nomeadamente Aerojet, Air Guicango, Air Jet, Air 26, Heliang, Heli Malongo, SJL, Bestfly, Sonair e a TAAG. Das 10 companhias, até 2016, a Sonair era a que apresentava a maior frota com seis aeronaves de dois a 15 lugares e por conta disso, depois da TAAG (555.628 passageiros), era a companhia que mais transportou passageiros.

A TAAG lidera em 2019 de longe o transporte de passageiros domésticos por voar para quase todas as províncias e por contar com uma aeronave de até 386 lugares para o transporte inter-provincial de passageiros. Os dados do INAVIC demonstravam que em 2016 a Sonair transportou 101.007 passageiros.

Entre embarques e desembarques, depois de Luanda, o maior movimento de passageiros de avião foi verificado no aeroporto de Cabinda, que registou 288.587 passageiros, Soyo com 142.532 viajantes, Catumbela com 139.247 passageiros e Lubango com 109.122 embarques e desembarques.

De uma forma geral, as 10 companhias que faziam ligações domésticas até 2016 transportaram 802.389 passageiros domésticos, sendo que a Aerojet, que opera o avião da nova companhia, Fly Angola, transportou 8.961 passageiros no último ano que o INAVIC divulgou estatísticas sobre o sector de avião civil em Angola.

Em 2016 a companhia aérea Aerojet contava com três aeronaves: Cessna 560 de oito lugares, Embraer 120ER de 30 lugares e um Embraer 145MP de 50 lugares. Quanto ao transporte de carga, até 31 de Dezembro de 2016 as 10 companhias aéreas domésticas transportaram um total de 7.384 toneladas de carga diversa.