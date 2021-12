SOLENOVA concretiza projecto fotovoltaico de Caraculo, no Namibe

A SOLENOVA, joint venture (empresa conjunta) da Eni e da Sonangol para o desenvolvimento de projectos de energias renováveis, chegou à Decisão Final de Investimento (FID) e assinou o contrato de Engenharia, Aprovisionamento e Construção (EPC) para a primeira fase do projecto fotovoltaico de Caraculo, localizado na província do Namibe em Angola.

Estes marcos confirmam o progresso do projecto, em conformidade com o arranque previsto para o quarto trimestre de 2022. A central terá uma capacidade total de 50 MWp a ser construída por fases, sendo a primeira fase de 25 MWp.

A central fotovoltaica de Caraculo será uma importante fonte de energia eléctrica na província do Namibe, a partir de um recurso renovável, e permitirá a redução do consumo de gasóleo para a produção de electricidade, reduzindo assim a emissão de gases com efeito de estufa (GEE) e contribuindo para a transição energética de Angola.

Para além do impacto positivo no ambiente, o projecto contribuirá também para o desenvolvimento sustentável das comunidades nas áreas circundantes, que beneficiarão

de intervenções sociais, incluindo nas vertentes de acesso à energia, acesso à água, saúde e educação.

Os impactos positivos do projecto a serem registados nos domínios ambiental e social contribuirão também para a promoção do alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), principalmente o ODS n.º 7 – Energia Acessível e Limpa.