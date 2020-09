Será que quando a Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA que dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a polícia do MPLA mata, foi aprofundar as dimensões histórica, cultural e política do assassino Agostinho Neto conseguiu verificar que o nosso país deve, só à China, 20.1 mil milhões de dólares? O fiado pedido pelo governo da Reipública da Angola do MPLA foi de grande dimensão económica… Quem vai pagar o fiado, a Fundação Agostinho Neto, o Comité Central do MPLA ou o povo?