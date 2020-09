Francisco da Cruz, o representante permanente da Reipública da Angola do MPLA junto da União Africana, disse que a credibilidade de Angola em termos de paz e segurança e resolução de conflitos vem desde os tempos do assassino Agostinho Neto, o fundador da guerra civil e pai dos fuzilamentos do 27 de Maio? À Irene Neto, filha do assassino Agostinho Neto, dizem, congelaram as contas bancárias e bens, por suspeita de corrupção… Ao Francisco Cruz congelaram-lhe a memória e a capacidade de raciocinar?