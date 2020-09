São Vicente, genro do assassino Agostinho Neto, foi constituído arguido no caso dos 900 Milhões escondidos na Suíça? E a Fundação Agostinho Neto e o Bureau Político do Comité Central do MPLA não apresentaram queixa na ERCA contra a Procuradoria-Geral da Re(i)pública da Angola do MPLA? A lei permite que o genro do fundador da guerra civil e pai dos fuzilamentos do 27 de Maio de 1977 seja constituído arguido? Por este andar… também vão investigar o enriquecimento do presidente João Kalamidade?