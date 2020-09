Fome não é para todos… O Estado deu 10 milhões de dólares para fundar a “Afundação” assassino Agostinho Neto? Num país onde continuam a morrer pessoas devido à fome?

Não há queixa à ERCA? São Vicente, genro do assassino Agostinho Neto, foi constituído arguido no caso dos 900 Milhões escondidos na Suíça? E a Fundação Agostinho Neto e o Bureau Político do Comité Central do MPLA não apresentaram queixa na ERCA contra a Procuradoria-Geral ...

Um saco de fuba A família de Breonna Taylor, assassinada pela polícia dos Estados Unidos, foi indemnizada com 10.2 milhões de dólares. Os familiares dos angolanos assassinados pela polícia do MPLA são indemnizados com um saco de fuba, um saco de feijão, um caixão, ...

Só é derrotado quem desiste A juventude angolana continua a mostrar que tem o cérebro no lugar certo, que tem coluna vertebral, e que sabe que não há comparação entre o que se perde por fracassar e o que se perde por não tentar.