A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, a que dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a polícia do MPLA mata, exortou os académicos a aprofundar os estudos sobre a dimensão histórica, cultural e política de Agostinho Neto? Está ...

Filhas unidas jamais serão…

A Procuradoria-Geral da Reipública da Angola do MPLA congelou as contas bancárias e bens da Irene, a filha do assassino Agostinho Neto? A Irene já foi pedir conselhos à Tchizé e à Belinha para saber o que deve fazer agora?