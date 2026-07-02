REGISTAR MAIS DE 16,7 MILHÕES DE CIDADÃOS MAIORES

Angola vai contar com 634 Balcões Únicos de Atendimento ao Cidadão (BUAP) até finais de Julho, no âmbito da actualização do registo eleitoral, e mais de 126 mil cidadãos já efectuaram a prova de vida, revelou uma fonte oficial.

De acordo com o ministro da Administração do Território de Angola, Daniel Félix Neto, o país conta actualmente com 265 BUAP em actividade, para a actualização do registo eleitoral de cidadãos maiores de 18 anos, e até finais de Julho estarão em operação mais 369 balcões.

Em declarações na 22.ª edição do CAFÉCIPRA (Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola), o governante deu conta que o processo de actualização do registo eleitoral, que se iniciou em 15 de Junho e decorre até 31 de Março de 2027, decorre com normalidade.

Pelo menos 126.334 cidadãos já realizaram a sua prova de vida, até terça-feira, 30 de Junho, precisou o ministro, com as províncias de Luanda, Huambo, Bié, Cuanza Sul e Malanje a liderarem as estatísticas neste período.

Neste CAFÉCRIPRA, que abordou a “Universalização do Bilhete de Identidade como Garantia da Cidadania Angolana”, Daniel Félix Neto pediu igualmente o engajamento de todos os cidadãos e instituições no registo eleitoral, tendo em conta as eleições gerais previstas para 2027.

Destacou ainda o envolvimento dos mais de 1.200 brigadistas que trabalham nesta fase para o registo eleitoral, salientando que o processo vai contar com mais de 10.700 brigadistas, cujo processo de contratação está em curso.

Quando questionado sobre o financiamento para os brigadistas que serão recrutados em todas as províncias do país, Félix Neto assegurou que não haverá queixas, porque as verbas estão salvaguardadas a partir dos governos das 21 províncias.

Em relação à funcionalidade dos BUAP nas zonas recônditas, o ministro do Território assegurou o alargamento de banda de Internet com a instalação de 200 antenas VSAT (antenas parabólicas de pequeno e médio porte para a comunicação de voz e dados) “para o funcionamento regular dos BUAP sem interrupções”.

As autoridades pretendem registar mais de 16,7 milhões de cidadãos maiores. A actualização do registo eleitoral no exterior tem início apenas em Janeiro de 2027, disse o ministro.

Cartão de eleitor, Bilhete de Identidade ou passaporte são os documentos exigidos para a actualização dos dados eleitorais.

Daniel Félix Neto, Marcy Lopes, ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, e Cristino Ndeitunga, secretário de Estado do Interior para o Asseguramento Técnico, foram os oradores nesta edição do CAFÉCIPRA.

Os principais desafios que ainda condicionam o acesso ao BI, nomeadamente as falhas tecnológicas, a morosidade no atendimento e as dificuldades dos cidadãos residentes em zonas recônditas ou no exterior, centraram as intervenções no encontro.

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