“DECLARO ABERTO O REGISTO ELEITORAL”

O Presidente do MPLA (bem como o Presidente da República e o Titular do Poder Executivo), general João Lourenço, deu início ao processo de actualização do registo eleitoral no país, após confirmar hoje os seus dados eleitorais junto do Balcão Único de Atendimento ao Cidadão (BUAP) da Administração Municipal da Ingombota.

João Lourenço e a primeira-dama, Ana Dias Lourenço, chegaram às 10h00 locais, ao BUAP instalado na Administração da Ingombota, centro de Luanda, e em 15 minutos foram recolhidos os seus dados biométricos e actualizado o seu registo eleitoral.

O acto marcou o arranque do processo de atualização do registo eleitoral para cidadãos angolanos em idade de votar em todo o país e no exterior, que se estende até 31 de Março de 2027.

A actualização do registo eleitoral, a prova de vida para cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, inscreve-se na preparação das próximas eleições gerais em Angola, previstas para 2027 e as autoridades pretendem registar mais de 16,7 milhões de cidadãos.

De acordo com o ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, todas as condições técnicas estão criadas para que o registo eleitoral decorra sem sobressaltos, dando nota que qualquer constrangimento será afinado ao longo do processo.

“Não há e não haverá falhas [no sistema], até porque o exemplo foi agora feito, vimos o Presidente da República e a primeira-dama fazerem o seu registo, não tivemos nenhum constrangimento no sistema”, disse aos jornalistas.

Félix Neto acrescentou: “Está tudo garantido para que todo esse processo, que se iniciou hoje até o final, funcione normalmente sem qualquer constrangimento e vamos a afinar uma ou outra situação que há de surgir ao longo do processo”.

O governante angolano referiu também que os cidadãos podem actualizar os seus dados eleitorais num BUAP próximo da residência ou do local de trabalho “desde que transmitam os dados correctos onde poderão exercer o seu direito de voto”.

Os BUAP estarão instalados nas administrações municipais e comunais nas 21 províncias e em algumas missões diplomáticas e consulares de Angola no exterior.

A actualização do registo eleitoral no exterior tem início apenas em Janeiro de 2027, disse o ministro.

Cartão de eleitor, Bilhete de Identidade ou passaporte são os documentos exigidos para a atualização dos dados eleitorais.

Nesta primeira fase do processo, um total de 1.265 elementos das brigadas dão início ao processo, que contará com um total de 10.747 pessoas, que devem ser contratadas nos próximos dias.

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