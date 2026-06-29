CRÉDITO BRUTO À ECONOMIA CRESCEU 14,1%

O crédito bruto ao sector não financeiro em Angola cresceu 14,1% em Maio para 8,9 biliões de kwanzas (8,5 mil milhões de euros), face ao período homólogo, anunciou hoje o Banco Nacional de Angola (BNA).

De acordo com o BNA, na sua nota de informação estatística sobre o crédito, o sector privado concentrou 84,6% do total, com um ‘stock’ de 7,3 biliões de kwanzas (6,8 mil milhões de euros), um aumento um bilião de kwanzas, ou seja, 16% face a Maio de 2025.

O endividamento do sector público não financeiro totalizou 1,2 biliões de kwanzas (1,1 mil milhões de euros), dos quais 63,5% referentes à administração pública e 36,5% às empresas públicas, uma expansão de 268,2 mil milhões de kwanzas (258 milhões de euros).

Por sua vez, o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) registou um aumento de 838 mil milhões de kwanzas (807 milhões de euros), ao passar de 6,8 biliões de kwanzas (6,3 mil milhões de euros) em Maio de 2025 para 7,6 biliões de kwanzas (7,1 mil milhões de euros).

Segundo a nota, o crédito ao sector real da economia, nesse período, totalizou 1,9 biliões de kwanzas (1,8 mil milhões de euros), um aumento de 21,4%, impulsionado principalmente pela indústria extrativa, seguida da indústria transformadora e da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca.

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