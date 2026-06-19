ADEGA MAYOR HONRA GRUPO NABEIRO

A Adega Mayor, marca vínica do Grupo Nabeiro, registou um crescimento de 41% em valor e 15% em volume nos primeiros cinco meses de 2026 em Angola, mercado que representa actualmente cerca de 25% das suas exportações e que se afirma, a par da Suíça, como o seu principal mercado internacional.

Com o objectivo de reforçar a proximidade aos consumidores e parceiros angolanos, a marca participou na Grande Prova Vinhos de Portugal 2026, promovida pela ViniPortugal, que decorreu esta quinta-feira, dia 18 de Junho, no Hotel InterContinental Miramar, em Luanda.

Com cerca de 40 mil garrafas comercializadas anualmente, Angola assume um papel central na estratégia internacional da Adega Mayor. A marca encontra-se presente nos principais canais de comercialização do país, incluindo retalho moderno, hotelaria, restauração e retalho informal, reforçando de forma consistente a sua notoriedade e proximidade junto dos consumidores angolanos.

“Angola é um mercado de enorme relevância para a Adega Mayor e para a nossa estratégia de internacionalização. Para além de representar cerca de um quarto das nossas exportações, é um mercado com o qual mantemos uma relação de proximidade construída ao longo dos anos e onde continuamos a identificar um elevado potencial de crescimento. Os resultados que temos alcançado em 2026 reforçam a confiança na nossa estratégia e motivam-nos a continuar a investir na consolidação da marca junto dos consumidores angolanos”, afirma Pedro Foles, Director-Geral da Adega Mayor.

Considerada uma das mais relevantes iniciativas de promoção dos vinhos portugueses em Angola, a Grande Prova Vinhos de Portugal reuniu 47 produtores nacionais, proporcionando momentos de contacto directo entre produtores, profissionais do sector, líderes de opinião, imprensa especializada e consumidores.

Durante o evento, a Adega Mayor apresentou algumas das suas referências mais emblemáticas, incluindo os vinhos da gama Caiado (Branco 2024, Tinto 2023 e Rosé 2024), Reserva (Branco 2024 e Tinto 2023), Monocastas (Verdelho 2024 e Touriga Nacional 2022), Reserva do Comendador (Branco 2022 e Tinto 2022) e Grande Reserva Pai Chão 2020.

“A Grande Prova Vinhos de Portugal constituiu uma excelente oportunidade para reforçar a proximidade com clientes, parceiros e consumidores angolanos, dando a conhecer a diversidade e qualidade dos vinhos Adega Mayor. Angola continua a ser um mercado prioritário para a marca e pretendemos continuar a investir na consolidação da nossa presença e no fortalecimento das relações que temos vindo a construir ao longo dos anos”, assegura Pedro Foles.

A Adega Mayor mantém a ambição de reforçar a sua presença em Angola, mercado prioritário para a sua estratégia de internacionalização, consolidando o crescimento registado nos últimos anos e aprofundando a sua presença junto dos principais operadores dos sectores do retalho, hotelaria e restauração.

A história da Adega Mayor começou a ser escrita por um sonho antigo de Rui Nabeiro, fruto da sua grande paixão pelos vinhos e pela sua terra. Em 1997 foram plantadas as primeiras vinhas em Campo Maior, na região do Alentejo, e 10 anos mais tarde, abria portas a primeira adega de autor em Portugal, desenhada pelo arquitecto Siza Vieira. Com o olhar contemporâneo da sua neta Rita Nabeiro, reinventa-se a tradição e nascem vinhos de um Alentejo ‘mayor’.

A Angonabeiro é a empresa do Grupo Nabeiro que, desde o ano 2000, actua no mercado angolano na área do comércio e da indústria. O Grupo Nabeiro e a Delta Cafés mantêm uma forte e antiga ligação com Angola, que remonta à época em que o País ocupava já um lugar de relevo na produção mundial de café.

Em finais dos anos 90, a Delta Cafés foi convidada pelo Governo de Angola a colaborar na reabilitação e reactivação de uma antiga unidade industrial, com o objectivo de relançar a marca de café Ginga, com produção de café 100% angolano. Actualmente a Angonabeiro é uma empresa com um vasto portefólio de marcas próprias e representadas, estando presente nas categorias de: Café (Ginga, Delta Cafés e Delta Q), Chá (Deltea, Tetley e Bom Tea), Açúcar (Delta Cafés, Delta Q e Ginga), Vinhos (Adega Mayor, Catraio), Azeite (Adega Mayor, Qampo e Serrata), Água (Vila Aqua e Natyva), Bolachas e Tostas (Aliança, Dan Cake, Vieira de Castro e Diatosta), Azeitonas, Pickles e Tremoços (Qampo), Pastilhas, Rebuçados e Chocolates (Gorila, Pantagruel, Penha, Pintarolas, Regina), Iogurtes (Tom Milk) Conservas de Peixe (Magalhães), Molhos e Temperos (Paladin e Serra), Higiene Pessoal (Dove e Dove Men), Higiene do Lar (Skip, Comfort, VIM, CIF, Omo, Sunlight e Domestos), comida para animais (Jackpet).

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