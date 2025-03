URGE LIMPAR O SEBO AO DITADOR

A administração de Donald Trump cortou o financiamento à Voz da América, da Rádio Liberdade e de outras redes de radiodifusão para o estrangeiro. Milhares de funcionários foram colocados em “licença administrativa”.

A administração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou medidas que podem implicar um severo corte ou mesmo o desaparecimento de meios de comunicação social como a Voz da América e a Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade, e outros programas governamentais destinados a propagar a influência dos EUA pelo mundo. O director da organização afirmou que todos os funcionários da Voz da América foram colocados em “licença administrativa”.

Na sexta-feira à noite, pouco depois de o Congresso ter aprovado a última lei de financiamento, Trump deu instruções à sua administração para reduzir as funções de várias agências ao mínimo exigido por lei. Entre elas, a U.S. Global Media Agency, uma organização governamental financiada pelo orçamento, à qual pertencem a Voz da América, a Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade e a Rádio Martí, que transmite notícias em espanhol para Cuba.

No sábado de manhã, Kari Lake, candidata ao governo e ao Senado do Arizona que Trump nomeou conselheira sénior da agência, escreveu no site X que os funcionários deviam verificar os seus e-mails.

O vídeo divulgado por Kari Lake fala de medidas de redução de custos, mas não menciona a equipa ou a missão da Voz da América. O vídeo foi filmado num edifício arrendado pela VOA, que Lake considerou um desperdício de dinheiro. Disse que iria tentar rescindir o contrato de arrendamento de 15 anos do edifício.

“Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para cancelar os contratos que podem ser cancelados, poupar dinheiro, reduzir o pessoal e garantir que o vosso dinheiro não é mal utilizado”, afirmou.

A carta coloca os funcionários em licença administrativa e diz que eles continuarão a receber salários e benefícios “até notificação em contrário”. A carta dá instruções aos empregados para não utilizarem as instalações da Global Media Agency e para devolverem equipamento como telefones e computadores.

“Pela primeira vez em 83 anos, a ilustre Voz da América ficou em silêncio”, declarou o director da organização, Michael Abramowitz, num comunicado. Acrescentou que praticamente toda a equipa de 1300 pessoas foi colocada em licença.

“A Voz da América promove a liberdade e a democracia em todo o mundo, contando a história da América e fornecendo notícias e informações objectivas e equilibradas, especialmente para aqueles que vivem sob a tirania”, disse Abramowitz.

Um repórter, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar com a imprensa, disse: “Estávamos à espera que algo assim acontecesse, e aconteceu hoje mesmo”.

A Repórteres sem Fronteiras, uma organização não-governamental internacional, declarou que “condena a decisão como um desvio do papel histórico dos Estados Unidos como defensor da liberdade de informação e apela ao governo dos EUA para reintegrar a Voz da América e insta o Congresso e a comunidade internacional a tomarem medidas contra esta medida sem precedentes”.

A Agência Global de Meios de Comunicação Social dos Estados Unidos enviou também avisos que põem termo às subvenções concedidas à Rádio Ásia Livre e a outros programas sob a sua alçada. A Voz da América transmite notícias nacionais dos Estados Unidos para outros países, muitas vezes traduzidas para as línguas locais. A Rádio Europa Livre, Rádio Ásia Livre e Rádio Martí transmitem notícias para países com regimes autoritários nessas regiões, nomeadamente a China, a Coreia do Norte e a Rússia.

“O cancelamento do acordo de concessão da Radio Free Europe/Radio Liberty será um enorme presente para os inimigos da América”, disse o presidente e director executivo da rede, Stephen Capus, num comunicado.

Juntas, as emissoras atingem cerca de 427 milhões de pessoas. Remontam à Guerra Fria e fazem parte de uma rede de organizações financiadas pelo governo norte-americano que tentam expandir a influência dos EUA e combater o autoritarismo. Estas organizações incluem a USAID, outra agência a que Trump se tem oposto.

Os cortes são um duro golpe para um elemento-chave da ordem pós-Guerra Fria, que há muito goza de apoio bipartidário. Entre os executivos da Voz da América contava-se Dick Carlson, pai do comentador conservador Tucker Carlson.

Thomas Kent, antigo presidente e director executivo da Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade, disse que as intenções de Trump para estas agências ainda não são claras. Sem essas fontes de notícias, disse ele, será muito mais difícil para o país transmitir sua mensagem ao mundo.

“Sem a radiodifusão internacional, a imagem dos Estados Unidos e da administração Trump estará nas mãos de outros, incluindo opositores da administração, bem como países e pessoas que vêem os Estados Unidos como um inimigo”, disse Kent, consultor de ética dos media internacionais.

A ordem de redução de efectivos de Trump também inclui várias outras agências governamentais menos conhecidas, como o Centro Internacional Woodrow Wilson para académicos (um grupo de reflexão apartidário), o Conselho Interagências dos EUA para os sem-abrigo e o Fundo das Instituições Financeiras de Desenvolvimento Comunitário.