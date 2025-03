EUA NÃO PERDOAM “ALIANÇA” COM MADURO

João Lourenço tenta governar num equilíbrio impossível. Anda aos ziguezagues entre ditadores e democratas, entre o leste e o oeste. Mas quem não escolhe um lado na política internacional, acaba por ser engolido pelos dois. A história ensina que não se pode agradar a todos, e que, na geopolítica, a neutralidade não é uma opção para quem já tomou más decisões. Ele está a brincar com o fogo. E vai perceber, talvez tarde demais, que as chamas não perdoam quem as provoca.