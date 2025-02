O VALOR DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NOS TEMPOS DE HOJE E OS NOVOS RUMOS

Nos dias que correm, mais do que nunca, a educação escolar tem sido debatida e questionada em diversas esferas da sociedade. Se há algumas décadas, um diploma escolar representava uma espécie de “passaporte” para um futuro promissor, nos tempos actuais, a relação entre a educação formal e o sucesso profissional e pessoal tem-se tornado cada vez mais complexa.

Por Elisandro Luís Fernando (*)

A sociedade contemporânea é marcada por um ritmo acelerado de mudanças, especialmente no campo da tecnologia e da informação. Num mundo onde a inovação constante gera novas formas de trabalho e oportunidades de crescimento, a educação escolar, muitas vezes, parece estar desacompanhada desse movimento vertiginoso, haja vista. No entanto, ao reflectirmos sobre o valor da educação nos dias de hoje, é necessário considerar um aspecto fundamental: ela é mais do que um simples meio para garantir um emprego estável. A educação tem o poder de moldar cidadãos críticos, criativos e conscientes de seu papel na sociedade.

Em primeiro lugar, a educação formal oferece um alicerce essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico. Em um mundo inundado por informações, onde as “fake news” se espalham rapidamente, ter a capacidade de analisar e questionar o que nos é apresentado torna-se uma habilidade vital. A escola, com suas disciplinas e metodologias, é um dos espaços onde essa habilidade pode ser cultivada. É ali que se aprende a ponderar, a argumentar, a construir opiniões fundamentadas. Esses aspectos não são ensinados directamente nas ruas ou nas redes sociais, onde as verdades, muitas vezes, são moldadas por interesses de curto prazo.

Além disso, a educação escolar é um elemento crucial para a formação de um cidadão ético e comprometido com o bem colectivo. Em tempos de individualismo crescente e polarização, a escola tem o papel de promover o respeito à diversidade, à solidariedade e à empatia. As relações sociais que se estabelecem no ambiente escolar, assim como as oportunidades de aprender a colaborar e a trabalhar em equipa, são ingredientes indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa e coesa.

No entanto, é importante reconhecer que a educação escolar enfrenta desafios sérios. O sistema educacional de muitos países, incluindo a de Angola, ainda está longe de ser perfeito. Desigualdades, falta de infra-estrutura, evasão escolar e currículos desactualizados são alguns dos problemas que afligem as escolas, comprometendo o direito dos estudantes a uma educação de qualidade. A promessa de uma educação que prepare os jovens para um futuro incerto precisa ser acompanhada de acções concretas para melhorar os ambientes de aprendizagem e, principalmente, para garantir que o acesso à educação de qualidade não seja um privilégio de poucos.

Nos dias actuais, a educação escolar não pode ser vista como uma estrutura rígida e imutável. Ela precisa se adaptar às necessidades de um mundo em constante transformação. O ensino deve ser mais inclusivo, mais flexível, mais voltado para o desenvolvimento de competências práticas e sociais, além de preparar os alunos para enfrentar os desafios de uma economia globalizada e digital.

Em nota de recalque, o valor da educação escolar, portanto, não está apenas no que ela nos oferece em termos de oportunidades de emprego, mas também no seu papel fundamental na formação de cidadãos críticos, éticos e preparados para contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa. Embora os tempos tenham mudado, a educação continua a ser a chave para um futuro melhor – e é nossa responsabilidade garantir que ela seja acessível e de qualidade para todos. PONTO FINAL!