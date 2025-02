BOLSAS DE FORMAÇÃO VÍNICA DA SOGRAPE WINE ACADEMY

A Sogrape Wine Academy, em parceria com o WSET (Wine & Spirit Education Trust) e a Gérard Basset Foundation, concluiu com sucesso o seu primeiro Programa de Bolsas em Angola. Este Programa, pioneiro em Angola, reflecte a visão das três instituições quanto à relevância do conhecimento vínico e da capacitação no sector do vinho como ferramentas essenciais para o desenvolvimento e progressão na carreira de profissionais locais relacionados com este sector.

Em Luanda, ao longo de três dias, 14 angolanos bolseiros, profissionais dos sectores de hotelaria e turismo e de comércio de vinhos, participaram na primeira formação vínica em Angola certificada pelo WSET, o instituto de formação mais reconhecido internacionalmente nesta área de ensino. Este Programa incluiu dois dias de preparação pelo curso da Sogrape Wine Academy, com uma abordagem pedagógica que ajudou na melhor consolidação do conhecimento e a facilitar a interpretação da metodologia do WSET pelos participantes. O terceiro dia foi dedicado ao Curso WSET Nível 1 em Vinhos, marcando um momento histórico como o primeiro grupo em Angola a participar nesta qualificação reconhecida em todo o mundo.

“A concretização deste programa é um passo importante que materializa o compromisso de todos os parceiros envolvidos com a promoção do conhecimento e da cultura vínica como catalisador para a consolidação do sector do vinho. Acreditamos que este tipo de iniciativas contribui para um impacto positivo na comunidade, e o trabalho que estamos a desenvolver com este projecto é o alicerce para a criação de melhores condições para explorar novas oportunidades de crescimento no sector em prol de todos os profissionais desta área e para prestar um melhor serviço aos nossos consumidores. O sucesso desta primeira edição abre as portas a novas no futuro, contribuindo para o reforço do conhecimento vínico em Angola e promovendo o desenvolvimento da qualidade do serviço no sector de hotelaria e turismo que apresenta um enorme potencial para explorar em Angola”, refere Edgar Sousa, Director Geral da VINUS, distribuidora da Sogrape em Angola.

Luanda foi a cidade escolhida para este projecto pioneiro da Sogrape Wine Academy em Angola, sendo os bolseiros seleccionados pela sua experiência no sector e pela motivação para aprofundar conhecimentos em vinhos. Este foco reforça a componente social e sustentável do projecto, beneficiando os formandos, as empresas onde trabalham e o sector do turismo, permitindo à Sogrape contribuir para o desenvolvimento das comunidades e locais onde está inserida.

“Estamos muito orgulhosos com esta parceria com a Sogrape Wine Academy e a Gérard Basset Foundation para oferecer o nosso curso Level 1 Award in Wines aos profissionais de hospitalidade em Luanda, Angola. É central para os valores do WSET capacitar pessoas em todo o mundo através da formação e da educação, proporcionando-lhes uma plataforma para desenvolver as suas carreiras na indústria de bebidas. Estamos ansiosos para saber como cada um dos participantes irá progredir a partir daqui”, refere Michelle Brampton, CEO do WSET.

“Estamos encantados por termos estabelecido uma parceria com a Sogrape Wine Academy e com o WSET para criar oportunidades para os profissionais angolanos do sector do vinho obterem certificações reconhecidas internacionalmente. Este programa permitiu-lhes adquirir novos conhecimentos e desenvolver competências essenciais que irão enriquecer as suas carreiras e possibilitar o progresso no sector do vinho e da hospitalidade. Estamos entusiasmados para ver tudo o que os 14 participantes deste curso irão alcançar no futuro. Parabéns a todos por completarem o curso e por demonstrarem tanto empenho e paixão ao longo desta jornada”, refere Romané Basset, Co-Founding Trustee da Gérard Basset Foundation.

É com muita satisfação e orgulho que a Sogrape Wine Academy, o Wine & Spirit Education Trust e a Gérard Basset Foundation contribuem para a qualificação de 14 profissionais, num momento em que o sector de hotelaria e turismo e o sector vinícola em Angola demonstram cada vez mais potencial de crescimento.

Sobre a Sogrape Wine Academy

Certificada como APP (Aproved Program Provider) WSET, a Sogrape Wine Academy, lançada em 2022, é agora reconhecida como um centro de formação WSET, para Portugal, e Angola, sendo o único em Angola. Esta certificação reforça a ambição de ser um centro de excelência em conhecimento vínico a nível internacional, com uma oferta de formação que eleva a cultura do vinho junto dos principais stakeholders e parceiros da Sogrape.

Fundada em 1942 por Fernando Van Zeller Guedes, a Sogrape nasceu para mostrar ao mundo a qualidade dos vinhos portugueses. De uma adega na região do Douro focada na produção de Mateus Rosé, esta empresa familiar tornou-se global, com presença em mais de 120 mercados, detendo hoje mais de 1.600 hectares de vinha distribuídos por Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Nova Zelândia.

Movidos pelo propósito de trazer Amizade e Felicidade a todos aqueles com quem se relaciona através dos seus grandes vinhos, o espírito familiar e a cultura de equipa de alto desempenho que se vive na Sogrape são chave no caminho de sucesso que há mais de 80 anos tem vindo a construir.

Sob a liderança de Fernando da Cunha Guedes, actual Presidente e representante da 3ª geração da família fundadora, a empresa líder em Portugal quer espalhar Sograpiness pelo mundo e afirmar-se como catalisadora de uma mudança social positiva, respeitando os limites do planeta na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo.

O WSET (Wine & Spirit Education Trust) é o líder global em educação sobre bebidas. Fundado em 1969 e reconhecido pelo órgão regulador Ofqual, já concedeu qualificações a mais de 1,5 milhão de pessoas desde a sua criação. Os cursos estão abertos tanto para profissionais da indústria quanto para entusiastas interessados, abrangendo quatro níveis – desde programas de um dia para iniciantes até o diploma de nível avançado. Disponíveis em mais de 15 idiomas e em mais de 70 países, as qualificações são amplamente reconhecidas como o padrão de excelência da indústria em conhecimento. No último ano académico (2023/24), 134.000 candidatos realizaram uma qualificação WSET.

A Gérard Basset Foundation é a principal fundação de caridade mundial dedicada a utilizar as indústrias de vinhos, destilados e hospitalidade como um veículo global de mudança, financiando programas de educação, formação e mentoria que têm como foco abrir esses sectores para indivíduos apaixonados e talentosos, independentemente de suas origens ou circunstâncias. Gérard Basset (7 de Março de 1957 – 16 de Janeiro de 2019), OBE MS MW MBA OIV MSc, Melhor Sommelier do Mundo ASI em 2010, foi, sem dúvida, um dos maiores profissionais do vinho de sua era. Durante a sua vida, Gérard mentorou e formou uma geração de jovens sommeliers que procuraram o seu expertise e orientação para lançar as suas próprias carreiras de sucesso. Muitos desses protegidos estão agora conectados à Fundação e permanecem fundamentais para manter o legado de Gérard vivo e em crescimento. A Gérard Basset Foundation foi co-fundada em 2021 pela esposa de Gérard, Nina, e pelo filho do casal, Romané, que também atuam como curadores ao lado de Jancis Robinson OBE MW e Ian Harris.